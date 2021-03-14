Из криминала в детское шоу: как сейчас выглядит и живет телеведущая Слава Фролова, судья “Україна має талант”

По соседству с алкашами

Интересно, как она живет сейчас, и почему ушла с проектов на телеканале СТБ?

Слава Фролова

Детство у Славы было очень тяжелым. Сама она родом из "одесских трущоб". Однажды в интервью изданию Караван девушка рассказала, что прямо за стенкой жили алкаши, которые не давали спать ночами.

"Поножовщина, драки, страшные лица, откидные ножички – визитная карточка нашего двора",

— с тревогой вспоминала Слава, еле сдерживая свои эмоции, связанные с детством.

Слава Фролова

Такое "общество" научило Славу многому. В частности, Фролова рассказывает, что такие криминальные соседи часто приносили ей конфеты и делали что-то хорошее, поэтому она научилась их не боятся. Однако ни чуть не оправдывала их криминальной составляющей.

Отношения с родителями были сложные в большинстве своем из-за непонимания с их стороны — разные поколения

Слава Фролова

Начинала свою работу на ТВ Слава Фролова с мелких задач, которые часто даже оставались незамеченными.

"Меня пригласили в программу по изобразительному искусству, но что-то не сложилось, к работе я так и не приступила. Однако все, что там происходило, меня околдовало. Пару месяцев я каждый день приходила, как завороженная, в студию, всем помогала. Научилась монтировать сюжеты, работать журналистом, писать сценарии передач",

— делилась на тот момент уже состоявшаяся звезда телеканала СТБ.

Слава Фролова на ТВ уже более двух десятков лет

Слава Фролова

За это время у нее было множество рейтинговых проектов, которые приносили как мелкие зарплаты, так и баснословные деньги.

Вот что она рассказывала о талант-шоу для детей и взрослых, которые транслировал телеканал СТБ.

"Проект, в котором столько талантливых детей, вызывает восторг и умиление. Можно сказать, что детский сезон в чем-то уступает взрослому, а взрослый – детскому, но между ними для меня нет большого разрыва, они просто с разной эмоциональной окраской",

— делится Слава Фролова в своем интервью.

Не телевизором единым

Слава Фролова

Сейчас Слава Фролова больше не является судьей талант-шоу. Она решила занять в шоу-бизнесе другую нишу — стала известной, и помогает другим стать известными.

Сейчас женщина занимается поддержкой молодых художников страны в рамках проекта "Slava Frolova-Group".

Примерная мать

За своей карьерой экс-подружка Игоря Кондратюка воспитывает двоих детей — 9-летнюю дочь Серафиму и 17-летнего сына Марка.

Источник: 1 Минута