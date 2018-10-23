Из-за нехватки гостиниц в Тель-Авиве зрители "Евровидения" будут ночевать в море

Телеканал "Решет-13" рассказал о том, как мэрия Тель-Авива намерена решить проблему размещения иностранных туристов, приезжающих на "Евровидение", при острой нехватке гостиниц в городе.

Согласно прогнозам мэрии, "Евровидение" привлечет в Тель-Авив около 20 тысяч иностранных туристов, не считая "обычного" для этого времени года туристического потока. При этом в гостиницах Тель-Авива имеется около 8 тысяч комнат.

По данным мэрии, заполненность гостиниц в мае, когда в Тель-Авиве не проходит никаких особых мероприятий, составляет 85%. Даже с учетом квартир, сдающихся в частном секторе через сервис AirBnB, а также гостиниц, расположенных в других городах Гуш-Дана, мест для размещения гостей будет недостаточно.

По информации "Решет-13", в мэрии Тель-Авива решили использовать вместо гостиниц морские лайнеры. В понедельник, 22 октября, был подписан первый договор с морской компанией A.M.A. Она обещает на время "Евровидения" итальянский круизный лайнер на 500 кают. В каждой каюте могут разместиться до четырех человек. Стоимость номера на человека начинается с 50 долларов и включает в себя завтрак, обед и ужин.

Поскольку порт Тель-Авива не может принимать корабли, то лайнеры будут стоять в море. На берег туристов будут доставлять "морские шаттлы".

Телеканал сообщает, что мэрия Тель-Авива ведет переговоры с еще несколькими компаниями.

Источник: http://www.newsru.co.il

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