Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:26
Просмотров: 92

Из-за нехватки гостиниц в Тель-Авиве зрители "Евровидения" будут ночевать в море

Из-за нехватки гостиниц в Тель-Авиве зрители Евровидения будут ночевать в море

Телеканал "Решет-13" рассказал о том, как мэрия Тель-Авива намерена решить проблему размещения иностранных туристов, приезжающих на "Евровидение", при острой нехватке гостиниц в городе.

Согласно прогнозам мэрии, "Евровидение" привлечет в Тель-Авив около 20 тысяч иностранных туристов, не считая "обычного" для этого времени года туристического потока. При этом в гостиницах Тель-Авива имеется около 8 тысяч комнат.

По данным мэрии, заполненность гостиниц в мае, когда в Тель-Авиве не проходит никаких особых мероприятий, составляет 85%. Даже с учетом квартир, сдающихся в частном секторе через сервис AirBnB, а также гостиниц, расположенных в других городах Гуш-Дана, мест для размещения гостей будет недостаточно.

По информации "Решет-13", в мэрии Тель-Авива решили использовать вместо гостиниц морские лайнеры. В понедельник, 22 октября, был подписан первый договор с морской компанией A.M.A. Она обещает на время "Евровидения" итальянский круизный лайнер на 500 кают. В каждой каюте могут разместиться до четырех человек. Стоимость номера на человека начинается с 50 долларов и включает в себя завтрак, обед и ужин.

Поскольку порт Тель-Авива не может принимать корабли, то лайнеры будут стоять в море. На берег туристов будут доставлять "морские шаттлы".

Телеканал сообщает, что мэрия Тель-Авива ведет переговоры с еще несколькими компаниями.

Источник: http://www.newsru.co.il

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Коллективный бойкот: Евровидение-2019 под угрозой срыва
11.09.2018 09:15    588
В Турции назвали причины бойкота Евровидения
05.08.2018 15:00    325
"Евровидение-2019" могут перенести из Израиля
20.06.2018 07:39    423
Організатори «Євробачення-2019» попросили фанатів не купувати квитки в Ізраїль
25.05.2018 09:36    497
Салфетки и бумажные стаканы: Киркоров привез Галкину подарки с Евровидения
23.05.2018 11:12    485
У меня есть цель: Руслана сделала заявление об участии в Евровидении
23.05.2018 09:08    313
Поездка MELOVIN на “Евровидение” обошлась в 2,3 млн
17.05.2018 09:16    324
Руслана "підірвала" Лісабон своїми "Дикими танцями"
15.05.2018 13:29    553
Не выдержала харизмы: победительница Евровидения-2018 упала с лестницы (видео)
14.05.2018 14:50    814
Победительницей Евровидения 2018 стала Нетта Барзилай из Израиля
13.05.2018 12:25    612
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 