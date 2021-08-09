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Израиль внес Украину в «оранжевый» список: Что надо знать украинцам

Израиль внес Украину в «оранжевый» список: Что надо знать украинцам

Наше государство теперь в оранжевом списке. Это означает, что Израиль будет требовать от всех своих граждан, вернувшихся из Украины, пройти самоизоляцию.

В Министерстве здравоохранения Израиля говорят, что после возвращения из «оранжевых» стран необходимо пройти недельную самоизоляцию даже привитым от COVID-19 и тем, кто переболел.

Кроме того, в список «красных» стран вошли:

  • Болгария;

  • Бразилия;

  • Грузия;

  • Мексика;

  • Испания;

  • Турция.

Для посещения этих стран граждане Израиля должны получить специальное разрешение.

Отмечается, что новые правила начинают действовать уже от 16 августа 2021 года.

К слову, на днях в Израиле коронавирусные запреты и ограничения снова усилили. Да. в стране возобновили обязательное ношение защитных масок на улице при скоплении более сотни человек. Все потому, что за последние восемь дней количество пациентов с тяжелым течением болезни удвоилось.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: туризм

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