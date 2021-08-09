Израиль внес Украину в «оранжевый» список: Что надо знать украинцам
Наше государство теперь в оранжевом списке. Это означает, что Израиль будет требовать от всех своих граждан, вернувшихся из Украины, пройти самоизоляцию.
В Министерстве здравоохранения Израиля говорят, что после возвращения из «оранжевых» стран необходимо пройти недельную самоизоляцию даже привитым от COVID-19 и тем, кто переболел.
Кроме того, в список «красных» стран вошли:
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Болгария;
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Бразилия;
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Грузия;
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Мексика;
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Испания;
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Турция.
Для посещения этих стран граждане Израиля должны получить специальное разрешение.
Отмечается, что новые правила начинают действовать уже от 16 августа 2021 года.
К слову, на днях в Израиле коронавирусные запреты и ограничения снова усилили. Да. в стране возобновили обязательное ношение защитных масок на улице при скоплении более сотни человек. Все потому, что за последние восемь дней количество пациентов с тяжелым течением болезни удвоилось.
Источник: Новости Ю