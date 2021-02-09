Известная телеведущая Соломия Витвицкая заявила, что подала на развод после восьми лет в браке

Однако спустя восемь лет брак дал трещину. О своем намерении расторгнуть отношения Соломия заявила накануне в Инстаграм аккаунте. В комментариях ее тут же начали поддерживать звезды и коллеги. Например, Тоня Матвиенко была весьма удивлена, или даже шокирована такому повороту событий и написала: "Щоооо??".

А коллега Маричка Падалко высказала свои слова поддержки, и написала, что если нужна помощь — она всегда рядом.

Соломия Витвицкая заявила о разводе

"8 ярких, безумных, добрых и таких разных лет ... За это время ты стал мне другом, но мы потеряли "нас".⠀ "Развод" только звучит ужасно, но открывает новые пути, и я обязательно найду тебе хорошую жену)) ⠀P.S. Все остальное останется между нами, сериала и скандалов не будет, друзья и коллеги, простите - это единственный комментарий на эту тему, двигаемся дальше !!!", — написала Соломия Витвицкая в описании под черно-белым фото со своим мужем.

В комментариях некоторые фанаты стали высказываться, что заподозрили неладное в отношениях Соломии еще когда она перед новым годом летала в Америку без мужа, а с подругой.

Соломия Витвицкая

Соломия Витвицкая

Тогда многие увидели в ее поступке стремление куда-то вырваться и что-то изменить.

Сейчас самая главная телеведущая телеканала 1+1 готова врываться в работу с новыми силами, но просит не беспокоить ее вопросами о расставании с мужем, так как эта тема еще достаточно болезненная, особенно, после стольких лет вместе.

Источник: 1 Минута