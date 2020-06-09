Известные актрисы в СССР, которые стали психически больными: что с ними произошло

Слава и всеобщее признание нередко могут вскружить голову человеку. Со многими актерами в СССР, несмотря на то, что в те времена пропагандировали скромность и сдержанность, она также играла злую шутку.

Существует масса историй, когда ранее известные артисты пропадали с телеэкранов и доживали свой век в одиночестве и бедности. Некоторые из них боролись с тяжелыми заболеваниями.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие актрисы в СССР пострадали из-за ускользающей славы, неудачной любви и депрессии и были вынуждены бороться с психическими расстройствами.

Татьяна Самойлова: уходила из дома и теряла память

Звезда фильмов "Анна Каренина" и "Летят журавли" Татьяна Самойлова была яркой и талантливой актрисой. Но обладательница чрезвычайно ранимой натуры, неустойчивая психологически, она слишком близко принимала к сердцу любые неудачи. Это касалось как личной жизни, так и карьеры.

Татьяна Самойлова

LiveInternet

Со временем ее переживания превратились в патологию и актриса была вынуждена неоднократно проходить лечение в специализированных клиниках для душевнобольных.

При этом Самойлова была не просто звездой советского кино – она являлась фактически лицом, гордостью отечественного киноискусства в 60-е годы. Поэтому вся информация о ее психических заболеваниях и участившихся срывах нигде не афишировалась.

Официальным диагнозом каждый раз объявлялся туберкулез.

Татьяна Самойлова прожила долгую жизнь. Но последние годы стали настоящим мучением для нее самой и ее близких. Актриса не раз теряла память, уходя из дома. А потом родственники и волонтеры разыскивали ее по несколько суток. 4 мая 2014 года в день своего 80-летия артистку госпитализировали с приступом, но спасти не смогли. Вечером того же дня Самойлова скончалась.

Екатерина Савинова: бросилась под поезд из-за болезни

Актрису Екатерину Савинову сделал звездой фильм "Кубанские казаки", вышедший на экраны страны в 1949 году.

"Кубанские казаки" полюбились зрителям, карьера Савиновой пошла вверх. Она успела сняться в таких лентах, как "Сельский врач", "Чук и Гек", "Большая семья", "Медовый месяц", "Женитьба Бальзаминова" и ряде других.

Екатерина Савинова

Русская семерка

Карьеру, а потом и жизнь Екатерины Савиновой разрушила фатальная случайность. На съемках она однажды выпила молока, которым ее угостили местные жители, и подхватила инфекцию, которая стала стремительно поражать ее нервную систему. Позднее актрисе поставили страшный диагноз – тяжелая форма шизофрении.

Она пыталась лечиться, но болезнь прогрессировала. И осознав, что она так и не сможет стать здоровой, Савинова бросилась под поезд. Трагедия случилась 25 апреля 1970 года. Екатерине Савиновой было 43 года.

Маргарита Назарова: травма привела к фатальному финалу

Легендарная укротительница тигров сыграла в комедии "Полосатый рейс", которая ее и прославила, как актрису. Однажды она получила серьезную травму головы после нападения животного.

Маргарита Назарова

Wday.ru

Последствия ранения отравили все дальнейшее существование артистки. Она до конца жизни страдала от диких головных болей, нервных расстройств и нередко обращалась к психиатрам.

Последние годы жизни она жила в Нижнем Новгороде, пенсии не хватало на еду. Маргарита Назарова умерла в бедности и одиночестве 26 октября 2005 года на семьдесят девятом году жизни.

Валентина Серова: алкоголь погубил жизнь

Звезда фильмов "Сердца четырех" и "Девушка с характером" во многом сама сгубила свою карьеру и жизнь. Неудачи в личной жизни она компенсировала алкоголем. Увлеклась этим, потеряла работу в театре, потом и в кино.

Валентина Серова

Сейчас.Инфо

11 декабря 1975 года ее тело обнаружили в разворованной квартире. Смерть была странной и постепенно обрастала разными слухами. Но образ жизни, который вела актриса все последние годы, и компании, в которых она находилась, показывали, что обворовать и убить ее могли собутыльники. Валентине Серовой было 57 лет.

Источник: www.obozrevatel.com/

Новости портала «Весь Харьков»