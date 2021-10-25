Известный кварталовец развелся с женой: откровенное заявление

Художественный руководитель "квартала" Пикалов сообщил, что он развелся со своей супругой Ириной. Вместе пара была 18 лет. Причина развода не сообщается.

О своем статусе холостяка комик заявил в интервью изданию "Украинская правда", и то — решил не акцентировать на это внимание.

[caption id="attachment_150594" align="aligncenter" width="600"] Пикалов на сцене[/caption]

Александр Пикалов сказал о разводе мимолетом, отвечая на вопрос, улучшилась ли его жизнь после ухода Зеленского в политику

"У меня же был дом, который оставил бывшей жене, можно и туда съездить. Это деревянная усадьба. Но я сосед Петра Алексеевича через две улицы",

— рассказал худрук студии "Квартал 95".

Александр и Ирина поженились в 2003 году. В 2006 году у пары родился сын Михаил. Ирина - исполнительный продюсер "Студии Квартал 95". Комик уточнил, что своей жене он оставил дом, который находится под Киевом. Известно, что этот дом расположен по соседству с домом пятого президента Украины Петра Алексеевича Порошенко.

[caption id="attachment_150600" align="aligncenter" width="600"] Александр Пикалов[/caption]

Отметим, что после ухода Владимира Зеленского из юмористического шоу, нагрузка на действующих участников творческого коллектива стала больше. Пикалов заявил, что он стал больше работать над проектами, хотя их рейтинги немного упали. В администрации студии связывают это и с карантином, который с разной жесткостью введен в Украине уже почти два года. Но основная причина — все же уход лидера "95 квартала" Владимира Зеленского в политику.

Источник: 1 Минута