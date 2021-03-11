Известный кутюрье раскрыл тайну балахона Аллы Пугачевой: Примадонна прятала лишний вес и складки на теле

Совсем скоро певица отпразднует 72-летие, однако по ее внешнему виду этого не скажешь, ведь в последнее время Алла Борисовна заметно похудела и помолодела. Не исключено, что быть бодрой не только телом, но и духом, артистке помогает молодой муж Максим Галкин и их маленькие дети. Впрочем, на этом секреты красоты главной звезды отечественной эстрады не заканчиваются.

В эфире программы "Ты не поверишь!" Примадонна впервые рассказала, как ей удается настолько хорошо выглядеть на восьмом десятке:

"У меня просто хорошая кожа. И хорошие друзья — пластические хирурги".

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

Так было не всегда. Во времена активной карьеры Пугачева страдала лишним весом, поэтому выбор сценических нарядов для нее был непростым делом. Эту задачу однажды облегчил известный российский кутюрье Вячеслав Зайцев. Именно он привил любовь артистки к балахонам:

"Алла стеснялась своего тела и не хотела облегающее носить. Я предложил ей балахон, он ей понравился, показался комфортным. И она долгое время в таком имидже выступала. Мерила у меня и другие модели, но не решилась", — приводит слова Зайцева КП.

Алла Пугачева и Вячеслав Зайцев

С тех самых пор просторные балахоны стали занимать почетное место в гардеробе Примадонны. Позже модельер одевал и близких звезды, включая бывшего мужа Филиппа Киркорова.

Легендарный балахон Аллы Пугачевой

Еще до брака с ним у Аллы Борисовны родилась дочь Кристина Орбакайте, а после — двойняшки Лиза и Гарри. На самом же деле детей у "женщины, которая поет", вдвое больше. Все подробности в следующем видео:

Источник: 1 Минута