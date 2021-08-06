Жареная цветная капуста со специями – отличный вариант обеда

Ингредиенты

1 чайная ложка раса эль ханаута

¼ ч.л. корицы

½ ч.л. копченой паприки

1 измельченный зубчик чеснока

1 чайная ложка оливкового масла

170 г греческого йогурта в горшочке

1 маленькая цветная капуста

2 столовые ложки тахини

сок 2 лимона

400 г консервированного нута без жидкости

2 хлеба питта из непросеянной муки (или безглютеновая альтернатива)

Пачка 110 г зерен граната (или семян 1 небольшого граната)

2 ст.ложки жареных семян подсолнечника

небольшая горсть плоской петрушки, только листья, нарезанная

небольшая горсть мяты, только листья, нарезанная

Блюдо на ужин

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 180C / 160C вентилятор / газ 4. В небольшой миске смешайте ras el hanout, корицу, перец, чеснок, масло и йогурт. Возьмите цветную капусту и удалите внешние листья и основание стебля так, чтобы она лежала ровно в большом противне. Разотрите смесь йогурта со специями и налейте 100 мл воды в форму для запекания у основания цветной капусты. Накрыть фольгой и запечь в духовке 45 мин.

Шаг 2

Тем временем переложите тахини в миску и медленно добавьте лимонный сок, постоянно помешивая, чтобы получился однородный соус - он должен быть консистенции одинарных сливок. Охладите, пока не понадобится.

Шаг 3

Когда цветная капуста поджарится, снимите фольгу и верните в духовку еще на 10-15 минут. Положите нут в кастрюлю с 50 мл воды и варите на среднем огне, пока он не станет горячим. Приправьте, а затем растолочь картофельным пюре - вы хотите, чтобы одни были гладкими, а другие - немного ломкими. Добавьте 1 чайную ложку соуса тахини.

Шаг 4

Выньте цветную капусту из духовки и положите хлеб питта, чтобы он нагрелся на 2-3 минуты, пока вы нарезаете цветную капусту на 8 ломтиков.

Шаг 5

Для подачи положите подогретый хлеб питта на каждую тарелку, сверху положите измельченный нут, а затем дольки цветной капусты. Полить оставшимся соусом тахини и посыпать зернами граната, семечками подсолнечника и зеленью. Подавать горячим или холодным.

Источник: 1 Минута