Жареная цветная капуста со специями – отличный вариант обеда
Ингредиенты
1 чайная ложка раса эль ханаута
¼ ч.л. корицы
½ ч.л. копченой паприки
1 измельченный зубчик чеснока
1 чайная ложка оливкового масла
170 г греческого йогурта в горшочке
1 маленькая цветная капуста
2 столовые ложки тахини
сок 2 лимона
400 г консервированного нута без жидкости
2 хлеба питта из непросеянной муки (или безглютеновая альтернатива)
Пачка 110 г зерен граната (или семян 1 небольшого граната)
2 ст.ложки жареных семян подсолнечника
небольшая горсть плоской петрушки, только листья, нарезанная
небольшая горсть мяты, только листья, нарезанная
Блюдо на ужин
Метод
Шаг 1
Нагрейте духовку до 180C / 160C вентилятор / газ 4. В небольшой миске смешайте ras el hanout, корицу, перец, чеснок, масло и йогурт. Возьмите цветную капусту и удалите внешние листья и основание стебля так, чтобы она лежала ровно в большом противне. Разотрите смесь йогурта со специями и налейте 100 мл воды в форму для запекания у основания цветной капусты. Накрыть фольгой и запечь в духовке 45 мин.
Шаг 2
Тем временем переложите тахини в миску и медленно добавьте лимонный сок, постоянно помешивая, чтобы получился однородный соус - он должен быть консистенции одинарных сливок. Охладите, пока не понадобится.
Шаг 3
Когда цветная капуста поджарится, снимите фольгу и верните в духовку еще на 10-15 минут. Положите нут в кастрюлю с 50 мл воды и варите на среднем огне, пока он не станет горячим. Приправьте, а затем растолочь картофельным пюре - вы хотите, чтобы одни были гладкими, а другие - немного ломкими. Добавьте 1 чайную ложку соуса тахини.
Шаг 4
Выньте цветную капусту из духовки и положите хлеб питта, чтобы он нагрелся на 2-3 минуты, пока вы нарезаете цветную капусту на 8 ломтиков.
Шаг 5
Для подачи положите подогретый хлеб питта на каждую тарелку, сверху положите измельченный нут, а затем дольки цветной капусты. Полить оставшимся соусом тахини и посыпать зернами граната, семечками подсолнечника и зеленью. Подавать горячим или холодным.
Источник: 1 Минута