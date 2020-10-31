Жареные крабовые палочки с сыром в кляре – всегда мало, ели бы и ели еще

Жаренные крабовые палочки вкусные сами по себе, идут как отличная закуска к пиву, их можно сочетать с любым соусом – белым, тартаром, кетчупом.

Что понадобится

двойная упаковка крабовых палочек;

200-250 г твердого сыра;

3 яйца;

3 ст.л. йогурта без добавок;

1 ст.л. майонеза;

2 ст.л. муки.

Как делать

Сыр порезать брусочками по количеству и длине крабовых палочек.

Каждую палочку аккуратно развернуть, поместить внутрь сыр и завернуть обратно.

Яйцо немного взбить, добавить йогут, майонез, посолить, всыпать муку и размешать в однородную массу.

Каждую палочку обмакнуть в кляр и обжарить со всех сторон.

Источник: 1 Минута