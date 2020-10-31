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Жареные крабовые палочки с сыром в кляре – всегда мало, ели бы и ели еще

Жареные крабовые палочки с сыром в кляре – всегда мало, ели бы и ели еще

Жаренные крабовые палочки вкусные сами по себе, идут как отличная закуска к пиву, их можно сочетать с любым соусом – белым, тартаром, кетчупом.

Жареные крабовые палочки с сыром в кляре – всегда мало, ели бы и ели еще

Что понадобится

  • двойная упаковка крабовых палочек;
  • 200-250 г твердого сыра;
  • 3 яйца;
  • 3 ст.л. йогурта без добавок;
  • 1 ст.л. майонеза;
  • 2 ст.л. муки.

Как делать

Сыр порезать брусочками по количеству и длине крабовых палочек.

Каждую палочку аккуратно развернуть, поместить внутрь сыр и завернуть обратно.

Жареные крабовые палочки с сыром в кляре – всегда мало, ели бы и ели еще

Яйцо немного взбить, добавить йогут, майонез, посолить, всыпать муку и размешать в однородную массу.

Каждую палочку обмакнуть в кляр и обжарить со всех сторон.

Источник: 1 Минута

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