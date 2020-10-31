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Жареные крабовые палочки с сыром в кляре – всегда мало, ели бы и ели еще
Жаренные крабовые палочки вкусные сами по себе, идут как отличная закуска к пиву, их можно сочетать с любым соусом – белым, тартаром, кетчупом.
Что понадобится
- двойная упаковка крабовых палочек;
- 200-250 г твердого сыра;
- 3 яйца;
- 3 ст.л. йогурта без добавок;
- 1 ст.л. майонеза;
- 2 ст.л. муки.
Как делать
Сыр порезать брусочками по количеству и длине крабовых палочек.
Каждую палочку аккуратно развернуть, поместить внутрь сыр и завернуть обратно.
Яйцо немного взбить, добавить йогут, майонез, посолить, всыпать муку и размешать в однородную массу.
Каждую палочку обмакнуть в кляр и обжарить со всех сторон.
Источник: 1 Минута
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