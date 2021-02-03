Жаркое в духовке – аппетитное блюдо в рукаве для запекания с вкусной заправкой из маринованных огурцов

Жаркое в духовке можно приготовить в рукаве для запекания или порционно в небольших горшочках. Мясо подойдет любое. Очень вкусно получится, если сделать с ассорти.

Жаркое в духовке:

шампиньоны – 300 г

картофель – 8 шт. среднего размера

морковь – 1 шт.

перец болгарский –1 шт.

огурцы маринованные – 100 г

репчатый лук – 2 шт.

сало – 150 г

говядина – 600 г

перец горошком – 1 ч. л.

прованские травы – 1 ч. л.

соль – по вкусу

растительное масло – 1-2 ст. л.

чеснок –5 зубчиков

зелень укропа

уксус 9% – 2 ч. л.

Жаркое в духовке

Приготовление:

Грибы нарезать кусочками. Обжарить на сухой сковороде без добавления растительного масла и специи. Нужно просто выпарить влагу. Сало порезать небольшими кусочками. Отправить в рукав (пакет) для запекания. Мясо также нарезать кусочками, немного посолить, отправить к салу. Одну луковицу нарезать четвертькольцами, очищенную морковь, картофель и болгарский перец – кусочками. Все ингредиенты отправить в пакет к остальным продуктам. Затем в небольшой миске смешать перец, соль, прованские травы (можно базилик). С помощью ступки растолочь специи, вместе с растительным маслом все добавить в рукав. Рукав завязать. Хорошо перемешать все ингредиенты. Рукав с картофелем, мясом и овощами переложить на противень. Сверху нужно сделать еще несколько проколов для выхода пара. Духовку разогреть до 180-200 градусов. Готовить жаркое примерно 1-1,5 часа. Чеснок порубить ножом в разных направлениях. Лук нарезать тонкими четверть кольцами, а маринованные огурцы – кружочками. Все переложить в миску. Влить рассол от огурцов, уксус. Добавить измельченную зелень и немного воды, чтобы жидкость покрыла овощи. Оставить мариноваться, пока жаркое готовится в духовке. Затем слить жидкость.

Подавать жаркое можно порционно или на одной большой тарелке. Сверху на блюдо выложить маринованные огурцы с луком и чесноком.

Источник: 1 Минута