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Жаркое в духовке – аппетитное блюдо в рукаве для запекания с вкусной заправкой из маринованных огурцов
Жаркое в духовке можно приготовить в рукаве для запекания или порционно в небольших горшочках. Мясо подойдет любое. Очень вкусно получится, если сделать с ассорти.
Жаркое в духовке:
- шампиньоны – 300 г
- картофель – 8 шт. среднего размера
- морковь – 1 шт.
- перец болгарский –1 шт.
- огурцы маринованные – 100 г
- репчатый лук – 2 шт.
- сало – 150 г
- говядина – 600 г
- перец горошком – 1 ч. л.
- прованские травы – 1 ч. л.
- соль – по вкусу
- растительное масло – 1-2 ст. л.
- чеснок –5 зубчиков
- зелень укропа
- уксус 9% – 2 ч. л.
Жаркое в духовке
Приготовление:
- Грибы нарезать кусочками. Обжарить на сухой сковороде без добавления растительного масла и специи. Нужно просто выпарить влагу.
- Сало порезать небольшими кусочками. Отправить в рукав (пакет) для запекания.
- Мясо также нарезать кусочками, немного посолить, отправить к салу.
- Одну луковицу нарезать четвертькольцами, очищенную морковь, картофель и болгарский перец – кусочками. Все ингредиенты отправить в пакет к остальным продуктам.
- Затем в небольшой миске смешать перец, соль, прованские травы (можно базилик). С помощью ступки растолочь специи, вместе с растительным маслом все добавить в рукав.
- Рукав завязать. Хорошо перемешать все ингредиенты.
- Рукав с картофелем, мясом и овощами переложить на противень. Сверху нужно сделать еще несколько проколов для выхода пара. Духовку разогреть до 180-200 градусов. Готовить жаркое примерно 1-1,5 часа.
- Чеснок порубить ножом в разных направлениях. Лук нарезать тонкими четверть кольцами, а маринованные огурцы – кружочками. Все переложить в миску. Влить рассол от огурцов, уксус. Добавить измельченную зелень и немного воды, чтобы жидкость покрыла овощи. Оставить мариноваться, пока жаркое готовится в духовке. Затем слить жидкость.
Подавать жаркое можно порционно или на одной большой тарелке. Сверху на блюдо выложить маринованные огурцы с луком и чесноком.
Источник: 1 Минута
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