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Жаркое в духовке – аппетитное блюдо в рукаве для запекания с вкусной заправкой из маринованных огурцов

Жаркое в духовке – аппетитное блюдо в рукаве для запекания с вкусной заправкой из маринованных огурцов

Жаркое в духовке можно приготовить в рукаве для запекания или порционно в небольших горшочках. Мясо подойдет любое. Очень вкусно получится, если сделать с ассорти.

Жаркое в духовке:

  • шампиньоны – 300 г
  • картофель – 8 шт. среднего размера
  • морковь – 1 шт.
  • перец болгарский –1 шт.
  • огурцы маринованные – 100 г
  • репчатый лук – 2 шт.
  • сало – 150 г
  • говядина – 600 г
  • перец горошком – 1 ч. л.
  • прованские травы – 1 ч. л.
  • соль – по вкусу
  • растительное масло – 1-2 ст. л.
  • чеснок –5 зубчиков
  • зелень укропа
  • уксус 9% – 2 ч. л.

Жаркое в духовке – аппетитное блюдо в рукаве для запекания с вкусной заправкой из маринованных огурцов Жаркое в духовке

Приготовление:

  1. Грибы нарезать кусочками. Обжарить на сухой сковороде без добавления растительного масла и специи. Нужно просто выпарить влагу.
  2. Сало порезать небольшими кусочками. Отправить в рукав (пакет) для запекания.
  3. Мясо также нарезать кусочками, немного посолить, отправить к салу.
  4. Одну луковицу нарезать четвертькольцами, очищенную морковь, картофель и болгарский перец – кусочками. Все ингредиенты отправить в пакет к остальным продуктам.
  5. Затем в небольшой миске смешать перец, соль, прованские травы (можно базилик). С помощью ступки растолочь специи, вместе с растительным маслом все добавить в рукав.
  6. Рукав завязать. Хорошо перемешать все ингредиенты.
  7. Рукав с картофелем, мясом и овощами переложить на противень. Сверху нужно сделать еще несколько проколов для выхода пара. Духовку разогреть до 180-200 градусов. Готовить жаркое примерно 1-1,5 часа.
  8. Чеснок порубить ножом в разных направлениях. Лук нарезать тонкими четверть кольцами, а маринованные огурцы – кружочками. Все переложить в миску. Влить рассол от огурцов, уксус. Добавить измельченную зелень и немного воды, чтобы жидкость покрыла овощи. Оставить мариноваться, пока жаркое готовится в духовке. Затем слить жидкость.

Подавать жаркое можно порционно или на одной большой тарелке. Сверху на блюдо выложить маринованные огурцы с луком и чесноком.

Источник: 1 Минута

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