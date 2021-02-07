Жена Евгения Кошевого с “Квартала 95″ впервые открыто рассказала об убийстве отца :”Время не лечит”

О семье Кошевого, на удивление, мало что известно. Даже несмотря на то, что он довольно известный человек. Недавно его супруга Ксения на одном YouTube-канале дала большое интервью, где рассказала о своем трудном детстве и об убийстве отца.

Папы Ксении Кошевой не стало в девяностых — это было убийство

Как рассказывает сама супруга комика, она и ее семья родом из Ялты. Мама девушки была фармацевтом, а отец — часовым мастером. Однако у папы помимо основной работы было увлечение, из-за которого исход жизни был летальным.

По словам Ксении Кошевой, ее отец профессионально играл в покер и хорошо на этом зарабатывал

Ксения Кошевая с мужем

Мать Ксении об этом знала, однако не запрещала, ведь в те времена прибыль была довольно хорошей — это то, что помогало держаться семье на плаву.

"В 80-90-е годы он был, так скажем, шулер всесоюзного масштаба. И он играл и с Суркисом, и со всеми, ну, то есть в покер, в карты", — рассказывает Ксения.

Она уточняет, что ее отец "проворачивал" большие дела. Выручка от этих игр помогла даже открыть свое казино в Ялте.

Когда Ксении было 15 лет, ее отца убили бандиты, которые хотели отнять игровой бизнес

"Ну, все было бы ничего, если бы не наступили прекрасные 90-е и чуваки, которые, ну просто ... Ну, захотели "отжать". Там было все, там и угрожали, и мной угрожали, и мамой угрожали …", — рассказывает Ксения.

Ксения Кошевая

В тогдашней милиции Ксении и ее маме рассказали, что человек, причастный к убийству отца — очень влиятельный. Поэтому нет смысла вступать в какие-то разборки.

"Время не лечит", — подытожила нынешняя жена Евгения Кошевого.

Источник: 1 Минута