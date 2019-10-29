Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:25
Просмотров: 85

Жена известного телеведущего рассказала о подробностях их развода

Жена известного телеведущего рассказала о подробностях их развода

Теперь уже не секрет, что у телеведущего Владимира Остапчука в личной жизни не все благополучно.

Они с женой решили расстаться. Об этом сообщает издание «Факты».

Супруга телеведущего Елена Войченко слухи о разводе подтвердила, о чем и написала в соцсетях.

По словам женщины, они с Владимиром приняли решение расстаться после 15 лет совместной жизни. Елена подчеркнула, что эти изменения в семейном статусе случились неожиданно для нее. В то же время, женщина уверена, что новые вызовы сделают ее сильнее.

Как написала Войченко, она счастлива, что прожила 15 лет даря свою любовь.

«Начиная от студенчества в небольшом городке, неимения ничего, кроме любви и друг друга, работы учителями, постановки общих целей, которые привели к переезду в столицу, успеху в карьере, жизни на две страны, ради детей и стремлений познавать мир», — написала Елена в соцсетях, анализируя свою жизнь.

Войченко отметила, что всегда помогала своему мужу и поддерживала Владимира, несмотря на жизненные трудности.

Елена отметила, что ценит свой жизненный опыт. По ее словам, каждый день был наполнен абсолютно разными палитрами красок.

«Но главное, это то, кем мы стали сегодня и чего достигли вместе», — пишет Войченко.

 

Жена известного телеведущего рассказала о подробностях их развода

Когда-то Владимир и Елена были счастливыми супругами

 

Своей главной ценностью женщина называет детей — дочь и сына, которым посвящает все свое время. Елена обещает, что будет делать все возможное, что они были счастливыми и гордились своим папой. Также Войченко, не смотря на разрыв с супругом, призвала всех поддержать Владимира в шоу «Танцы со звездами».

Источник: hyser.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Эпатажная Maruv анонсировала новый мистический альбом
28.10.2019 10:27    173
Оля Полякова поразила сеть откровенным фото
28.10.2019 00:37    1137
Лесе Никитюк вызвали «скорую» из-за неудачной шутки Педана
25.10.2019 10:04    640
Украинская певица вдруг решила стать прокурором, и вот ее первый месседж: "Посажу всех"
25.10.2019 08:58    439
Хочу в Open Kids: кто прошел в суперфинал проекта
23.10.2019 10:26    152
Катрин Денев – 76: ТОП-5 лучших ролей актрисы
22.10.2019 11:06    243
Ким Кардашян – 38: секреты мирового успеха зажигательной звезды
21.10.2019 17:18    1400
Леди Гага подогрела слухи о расставании с новым возлюбленным
21.10.2019 15:45    124
Guns N’Roses стали рекордсменами на YouTube (Видео)
17.10.2019 12:08    195
5 млн подписчиков за 12 часов! Дженнифер Энистон “сломала” Instagram
17.10.2019 10:28    262
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 