Жена известного телеведущего рассказала о подробностях их развода

Теперь уже не секрет, что у телеведущего Владимира Остапчука в личной жизни не все благополучно.

Они с женой решили расстаться. Об этом сообщает издание «Факты».

Супруга телеведущего Елена Войченко слухи о разводе подтвердила, о чем и написала в соцсетях.

По словам женщины, они с Владимиром приняли решение расстаться после 15 лет совместной жизни. Елена подчеркнула, что эти изменения в семейном статусе случились неожиданно для нее. В то же время, женщина уверена, что новые вызовы сделают ее сильнее.

Как написала Войченко, она счастлива, что прожила 15 лет даря свою любовь.

«Начиная от студенчества в небольшом городке, неимения ничего, кроме любви и друг друга, работы учителями, постановки общих целей, которые привели к переезду в столицу, успеху в карьере, жизни на две страны, ради детей и стремлений познавать мир», — написала Елена в соцсетях, анализируя свою жизнь.

Войченко отметила, что всегда помогала своему мужу и поддерживала Владимира, несмотря на жизненные трудности.

Елена отметила, что ценит свой жизненный опыт. По ее словам, каждый день был наполнен абсолютно разными палитрами красок.

«Но главное, это то, кем мы стали сегодня и чего достигли вместе», — пишет Войченко.

Когда-то Владимир и Елена были счастливыми супругами

Своей главной ценностью женщина называет детей — дочь и сына, которым посвящает все свое время. Елена обещает, что будет делать все возможное, что они были счастливыми и гордились своим папой. Также Войченко, не смотря на разрыв с супругом, призвала всех поддержать Владимира в шоу «Танцы со звездами».

Источник: hyser.com.ua

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