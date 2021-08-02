Жена Монатика проговорилась о браке Винника и Таюне: все таки женаты

Слухи о том, что бэк-вокалистка Олега Винника Таюне является его женой, ходят уже давно. Однако сам Винник эту информацию не подтверждает. По словам артиста, он просто не хочет выносить личную жизнь на публику. Однако есть еще одна причина такой скрытности. Большая часть поклонников Винника — женщины. Олег выбрал для себя образ красавца-сердцееда и в этот образ никак не вписывается жена и дети.

Олег Винник

Однако фанаты, которые тщательно следят за жизнью артиста уже давно подозревают, что женой Винника является никто иной, как бэк-вокалистка артистка - Таюне. В Сети ходят слухи, что они поженились еще в 90-е годы и у них есть общий сын Юлиан, который проживает в Германии.

Появились доказательства того, что Олег Винник и Таюне женаты

31 июля Олег Винник отмечал свой 48-й день рождения. Друзья артиста поздравили его в своих социальных сетях. Слова поздравления в своем Инстаграм-блоге написала и Таюне.

Пользователи Сети тут же начали комментировать публикацию. Жена Дмитрия Монатика Ирина Демичева тоже оставила свой комментарий, в котором поздравила не Олега, а Таюне с именинником. Так обычно поздравляют семью именинника, родителей или жену. Более того, Ирина пожелала Олегу и Таюне "безграничного счастья во всех проявлениях". После таких поздравлений сомнений о том, что Винник и Таюне муж и жена не осталось.

"Поздравляю с именинником! Счастья Вам безграничного во всех его проявлениях", — написала Ирина Демичева.

Комментарий жены Монатика под постом Таюне

Источник: 1 Минута