Жена Никиты Добринина Даша Квиткова рассказала, как узнала о беременности: “До сих пор не можем поверить”

"Наша огромная радость и маленькое чудо", — подписал публикацию Добрынин.

Радостную новость сообщил украинский теле и радиоведущий Никита Добрынин в своем Инстаграм-блоге. Никита опубликовал фото, где он и его жена позируют на берегу, Никита стоит на колене и целует беременный живот Даши, а сама она смотрит вдаль, нежно держа любимого за руку.

Скриншот из Инстаграма Никиты Добрынина

На личной странице в Инстаграм будущая мама Даша Квиткова также поделилась, как узнала о наступившей беременности. Девушка рассказала, что они с мужем очень серьезно подошли к вопросу планирования беременности. Именно по этому Даша заранее прошла всех врачей и решила вопросы, которые ее беспокоили. Квиткова призналась, что изначально они с Никитой очень фанатично отнеслись к своему желанию забеременеть, но у них ничего не получалось.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

" Мы настолько сильно этого хотели, что не отходили от аптеки и покупали по 10 тестов за раз. Естественно, в этот период ничего не происходило.", — поделилась Даша.

Потом девушка решила просто отпустить эту ситуацию и уехала с друзьями отдохнуть в другой город. Там ей приснился сон, якобы она делает тест на беременность и он показывает 2 полоски. Но Даша особое внимание ему не придала. Только по приезду домой Квиткова решила сделать тест на беременность "на всякий случай". Увидев 2 полоски, девушка не поверила своим глазам.

"Стою в ванной и рыдаю от счастья. После я сразу спустилась в клинику около дома, чтобы сдать кровь и узнать наверняка. Приходит анализ, который подтверждает, что я беременна около месяца. Планировала рассказать Никите в особый момент, но не могла терпеть. Поэтому пришла к нему, когда смотрел какой-то сериал, дала два теста. Скажу честно, плакали оба. И до сих пор не можем поверить, что во мне растет малыш. Особенно рыдали, когда на УЗИ нам показывали каждый пальчик, ручки, ножки.", — откровенно поделилась Дарья.

Источник: 1 Минута