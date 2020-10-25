Жена Павлика рассказала, как бегала за артистом, чтобы познакомиться: “Он тоже долго не думал”

Отменить ее пришлось по двум причинам — карантин и трагическая смерть сына Виктора Павлика Павла. Репяхова завела Инстаграм-блог, где рассказывает о своей жизни, работе, самообразовании, и о том, как удалось выйти замуж за своего кумира. На днях девушка поделилась откровением — как же ей удалось познакомиться с Виктором и влюбить его в себя, ведь он тогда уже был известным артистом, а она — девочкой, намного младшей от него.

Как Екатерине Репяховой получилось влюбить в себя своего кумира Виктора Павлика? Секретный рецепт счастья — стать его концертным директором

Жена Виктора Павлика беременна

“Я пошла на концерт Мозгового 29 октября 2015. Увидела там Виктора Павлика. Через пару дней взяла билеты в Николаев. Просто нашла ближайший концерт по стране. 4 ноября 2015 мы уже познакомились. 6 ноября Виктор Павлик позвонил и пригласил меня на концерт Козак Систем уже в Киеве. 7 взял меня с собой на работу – долго не думал”, — делится с поклонниками в Инстаграм-блоге Екатерина Репяхова.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик

Сейчас она продолжает помогать своему мужу Виктору в организации концертов, но занимает уже немного другую должность в его жизни — жены. Виктор Франкович также говорит, что Екатерина понравилась ему чуть ли не с первого взгляда, и поэтому он так быстро предложил ей работать вместе.

Источник: 1 Минута