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Жена Павлика Репяхова рассказала, кто в семье больше зарабатывает

Жена Павлика Репяхова рассказала, кто в семье больше зарабатывает

Жена Народного артиста Украины Виктора Павлика Екатерина Репяхова раскрыла, кто в семье больше зарабатывает. По словам избранницы певца, на данном этапе основной доход идет из ее блога.

Однако такая ситуация непостоянна, ведь заработная плата и гонорары исполнителя составляют большую часть семейного бюджета. Об этом инфлюэнсер рассказала в своем Instagram в рамках рубрики вопрос-ответ с подписчиками.

Отметим, что Екатерина зарабатывает на ведении своего личного блога, а ее муж – востребованный артист. Фоловерам звезд стало интересно, какая же профессия приносит больше денег, однако ответ оказался неоднозначным.

Екатерина зарабатывает на ведении своего личного блога, а ее муж – востребованный артист

Репяхова призналась, что основной доход сейчас идет из ее блога, хотя заработная плата ее мужа не намного, но больше.

Возлюбленная Виктора Франковича надеется, что в ближайшем будущем приумножит состояние и догоните известного исполнителя.

"На данном этапе блог. Но муж больше зарабатывает, чем я. Еще чуть-чуть и я его догоню", – говорится в сообщении.

Екатерина Репяхова раскрыла, кто в их семье больше зарабатывает

Отметим, что Екатерина работает даже во время отдыха в Буковеле, ведь ей для этого нужны только гаджеты и выход в Интернет. Блогерша на регулярной основе выходит на связь с подписчиками и выполняет заказы рекламодателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга Виктора Павлика в отпуске с семьей на горнолыжном курорте совершила собственную ревизию местных заведений, о которых рассказала в stories. Цены и обслуживание шокировали инфлюэнсера.

Кратко о знаменитостях:

  • Виктор Павлик – народный артист Украины. Родом из города Теребовля Тернопольской области. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

  • Екатерина Репьяхова родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Она младше Павлика на 28 лет. В 2021 году у пары родился сын Михаил.

Источник: news.obozrevatel.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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