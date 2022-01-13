Жена Павлика Репяхова рассказала, кто в семье больше зарабатывает

Жена Народного артиста Украины Виктора Павлика Екатерина Репяхова раскрыла, кто в семье больше зарабатывает. По словам избранницы певца, на данном этапе основной доход идет из ее блога.

Однако такая ситуация непостоянна, ведь заработная плата и гонорары исполнителя составляют большую часть семейного бюджета. Об этом инфлюэнсер рассказала в своем Instagram в рамках рубрики вопрос-ответ с подписчиками.

Отметим, что Екатерина зарабатывает на ведении своего личного блога, а ее муж – востребованный артист. Фоловерам звезд стало интересно, какая же профессия приносит больше денег, однако ответ оказался неоднозначным.

Репяхова призналась, что основной доход сейчас идет из ее блога, хотя заработная плата ее мужа не намного, но больше.

Возлюбленная Виктора Франковича надеется, что в ближайшем будущем приумножит состояние и догоните известного исполнителя.

"На данном этапе блог. Но муж больше зарабатывает, чем я. Еще чуть-чуть и я его догоню", – говорится в сообщении.

Отметим, что Екатерина работает даже во время отдыха в Буковеле, ведь ей для этого нужны только гаджеты и выход в Интернет. Блогерша на регулярной основе выходит на связь с подписчиками и выполняет заказы рекламодателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга Виктора Павлика в отпуске с семьей на горнолыжном курорте совершила собственную ревизию местных заведений, о которых рассказала в stories. Цены и обслуживание шокировали инфлюэнсера.

Кратко о знаменитостях:

Виктор Павлик – народный артист Украины. Родом из города Теребовля Тернопольской области. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Екатерина Репьяхова родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Она младше Павлика на 28 лет. В 2021 году у пары родился сын Михаил.

Источник: news.obozrevatel.com/

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