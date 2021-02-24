Жена телеведущего Анатолия Анатолича беременна в третий раз: довольный папаша поделился фото

На снимке изображен Анатолий, сзади за ним идет его жена Юля, а за родителями следуют дочки Лолита и Алиса. Девочки родились в 2011 году (Алиса) и в 2013 году (Лолита).

Однако Анатолий Анатолич подписал фото так:

"На этом фото нас пятеро. Заметили?".

Действительно, если присмотреться к животу Юлии, очень хорошо видно, что он довольно округлый. Можно предположить, что супруга популярного телеведущего уже на 2-3 месяце беременности.

Супруга Анатолия Анатолича тоже прокомментировала свое интересное положение — будущая многодетная мать

Анатолий Анатолич и жена Юлия Бойко третий раз станут родителями

"Все самое лучшее, что с нами происходило связано с рождением детей! Они делают нашу жизнь наполненной, живой, целеустремлённой, планируемой, веселой, полной событиями и эмоциями. Совсем скоро нас будет пять! Мы сильно счастливы",

— написала Юлия Бойко, жена Анатолия Анатолича.

Вот что в комментариях пишут поклонники Анатолия Анатолича и его жены Юлии Бойко:

Поздравляем!!! Молодцы!!! В такой семье должно быть много детей! Здоровья, радости, счастья!!!

Вау!!! Яка гарна новина!!!

Класс!!! Поздравляю!!! Я ещё тогда у Толика в сторис заметила твой животик

Юличка, какая хорошая новость, вы молодцы , счастья вашей супер семейке

Отметим, в этом году уже будет 11 лет, как Юлия и Анатолий поженились. С 2006 года телеведущий переехал в Киев, где и познакомился со своей любимой супругой.

Анатолий Анатолич и жена Юлия Бойко третий раз станут родителями

Личная жизнь была такой же насыщенной, как и карьера — вначале Анатолий работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий". Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина" вместе с Лилией Ребрик.

Источник: 1 Минута