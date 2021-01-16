Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова впервые рассказала о пропавшем отце

В связи с этим радостным для фанатов, и не очень радостным для завистников событием, популярность небольшого Инстаграм-блога Репяховой сильно выросла.

Ей начали задавать вопросы, писать много комментариев, и среди прочего задали вопрос о том, где же сейчас ее мама и папа.

Екатерина Репяхова показала и маму, и папу в молодости: была трудным подростком

Как выяснилось, сама девушка не из столицы. В Киев она переехала, когда той было 17 лет.

У девушки спросили, почему она так часто говорить о маме, где же ее папа.

Скриншот с Инстаграм-аккаунта Екатерины Репяховой

Она сказала, что не знает где он сейчас, возможно, живет где-то в Днепре.

Скриншот с Инстаграм-аккаунта Екатерины Репяховой

Судя по ответу Репяховой, со своим отцом она сейчас не общается, и у нее об общении с ним достаточно нерадужные воспоминания.

"Но папы, которого я любила, давно нет", — написала беременная жена Виктора Павлика.

Скриншот с Инстаграм-аккаунта Екатерины Репяховой

Помимо всего прочего, концертный директор и супруга Павлика Екатерина Репяхова рассказала, что мама отпустила ее в Киев, когда Кате было 17 лет, и с тех пор девочка сама строила свою карьеру и жизнь.

Несмотря на то, что она с мамой жила в разных городах, они до сих пор поддерживают достаточно теплый и благоприятный контакт.

Судя по всему, маму Кати совсем не напрягает то, что избранник ее дочери практически одного возраста с ней самой.

Как говорила сама Екатерина Павлик, ее мама и муж хорошо между собой общаются и считают друг друга одной семьей.

А начиналось все с того, что Екатерина с десяти лет слушала песни Виктора Павлика, и ей эта музыка очень нравилась.

Церемонию свадьбы уже тоже запланировали. Предварительно, на ноябрь 2021 года намечено официальное торжество бракосочетания Павлика и Репяховой.

Источник: 1 Минута