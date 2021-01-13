Жена Виктора Павлика распродает имущество: после новости о беременности нужны деньги

У нее был маленьких трехдверный смарт, который она купила еще несколько лет назад. Автомобиль городской, экономичный, выпущен с конвейера в 2013 году.

Сейчас было принято решение продать автомобиль из-за того, что в семье Екатерины ожидается пополнение, и машинка для их троих будет уже довольно тесная.

Тем не менее, у Виктора Павлика есть шикарный автомобиль Тойота за более чем миллион гривен, предположительно в комплектации "Премиум", и для семьи из трех человек его более чем достаточно.

Екатерина Репяхова заявила, что она будет покупать себе в перспективе более мощную и большую по размерам машину

Екатерина Репяхова продает машину

Напомним, 26-летняя беременная супруга 55-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова 11 января в Instagram Stories заявила, что ее не смущает разница в 29 лет между ней и мужем.

По словам Репяховой, ее смущает не возраст, а безответственность и глупость людей. Она подчеркнула, что становиться родителями никогда не поздно, если все происходит по любви.

"Какая разница, сколько лет будет моему мужу, если он будет лучшим папой своему ребенку?" – написала она.

Екатерина Репяхова также рассказала, что забеременеть ей удалось не с первого раза. Было более трех попыток, хотя оба партнера были здоровы и готовы к беременности.

Девушка отметила, что ребенок был желанный, и они с мужем его ждали

Сейчас Репяхова не раскрывает какой у нее месяц по счету, но предположительно ей рожать в мае-июне.

Екатерина Павлик (Репяхова) беременна

Она отметила, что в 2021 году хотела бы сыграть свадьбу, так как в 2020 уже намеченную церемонию провести не удалось из-за ряда событий, в том числе и из-за смерти Виктора Павлика.

Источник: 1 Минута