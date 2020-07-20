Женька из «Сватов» поделилась рецептом блинов с секретным ингредиентом: «Ммм, как аппетитно»
Украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась после сериала «Сваты», поделилась с поклонниками рецептом блинчиков
Как передает Politeka.net, рецепт и фото получившихся блинчиков она опубликовала на своей странице в Инстаграм.
«Обожаю блины и всю жизнь учусь их нормально жарить. Завтрак как особый ритуал», - подписала фото звезда.
Для приготовления блинов по рецепту Кошмал вам понадобится:
- миндальное молоко - 0,5 литра,
- растительное масло - 2 ст. л.,
- сода 1 щепотка,
- мука - 1,5 стакана,
- сахар - 2 ст. л.,
- соль по вкусу.
Все необходимо смешать миксером и пожарить на сковороде.
Поклонникам Кошмал очень понравился рецепт. Многие обратили внимание на секретный ингредиент блинчиков - миндальное молоко. Как известно, Анна веган, поэтому она не использует простое молоко. Но всегда можно произвести замену.
«Обязательно сделаем. Я очень люблю ваши рецепты. Недавно делали печенье по вашему рецепту. Оооочень вкусно получилось», «Я люблю заварные блинчики, они более вкуснее получаются», «Ммм, как аппетитно выглядят. Вы замечательная хозяюшка – Аннушка», - пишут люди.
Источник: gamebet.politeka.net/