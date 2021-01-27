Женька из “Сватов” снялась в новом популярном сериале: первые фото ее нового образа

"Люба Кулик - главная героиня нового мини сериала "Добрая Душа". Она планирует стать врачом и проходит практику в доме престарелых. Девушка росла без отца, но всегда хотела с ним познакомиться. На долю героини Анны Кошмал выпадает немало испытаний. Что ждет Любу впереди? Смотрите совсем скоро на @kanalukraina", — сказано в сообщении пресс-службы телеканала "Украина".

Канал "Украина" публикует фото Анны Кошмал в новом образе

Пресс-служба телеканала "Украина" заявила, что Анна Кошмал снялась в их сериале, который вскоре выйдет на канале.

https://www.instagram.com/p/CKjX0btIENW/?igshid=easfnagyrftd

Премьера телесериала "Добрая душа" скоро состоится по телевизору.

Напомним, недавно Анна Кошмал в своем Инстаграм-блоге показала редкие фотографии со времен своей беременности. Там она уже была на 8 и 9 месяце своего интересного положения.

"Никакие профессиональные достижения не могут сравниться с этой огромной и необъятной любовью", — поделилась актриса Анна Кошмал со своими фолловерами в Инстаграм восприятием своего интересного положения.

Анна Кошмал показала фотосессию во время беременности

Анна Кошмал показала фотосессию во время беременности

Интересным фактом остается то, что Анна Кошмал даже после рождения ребенка не показывает публике своего мужа. Более того, она даже скрывает своего имя.

Анна Кошмал показала фотосессию во время беременности и мужа

Объясняет это тем, что как актриса она готова открываться публике, но вот личную жизнь хотела бы все таки держать при себе.

Источник: 1 Минута