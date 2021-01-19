Женщина ждала близнецов, а родились необычные девочки: как сейчас выглядят очаровательные сестры (ФОТО)

Медицина говорит, что однояйцевые близнецы всегда одного пола. У них одинаковая группа крови и, конечно, они являются копией друг друга. Иногда рождаются такие близняшки, что их потом сами родители не могут различить. Клементина Шипли также думала, что ее ждет такая проблема. Но природа подготовила женщине уникальный двойной сюрприз.

Клементина была шокирована, когда впервые увидела своих новорожденных детей. Она стала мамой двух прекрасных близняшек, которые родились с разным оттенком кожи.

Близнецы с разным цветом кожи

Очаровательных девочек назвали Изабелла и Габриелла. Мама необычных сестричек делится фотографиями детей в Сети. Также она рассказывает о жизни малышек.

Например, Изабелла растет очень веселым ребенком. Она любит смешить своих родных, а также книги. Конечно, она еще не умеет читать, но обожает их рассматривать, что-то рисовать. А вот Габриелла энергичная и нежная. Она любит объятия и всегда перед сном просит ее обнимать.

Сестры

В марте 2021 года Бри и Белле будет уже по 4 года. Они необычные, но, как и все близнецы очень близки друг с другом.

Необычные близнецы

Уникальные близнецы

Источник: 1 Минута