Женские и мужские наручные часы: особенности их выбора

Наручные часы станут эффектным дополнением к имиджу для любой леди или мужчины. Нужно лишь правильно выбрать модель. Учитывают ряд факторов. Часы должны быть не только красивыми, но и практичными. Это украшение, которое обязательно должно гармонировать со стилем своего обладателя. Для девушек в продаже представлено множество интересных моделей. Они отличаются дизайном, функциональностью, особенностями использования.

Женские и мужские наручные часы могут выпускаться в разных стилях. Если мужские модели призваны подчеркнуть статус и благосостояние своего владельца, то модели для девушек станут эффектным аксессуаром. Они подчеркнут красоту женской руки, дополнят общий образ.

На что обратить внимание при выборе?

Женские наручные часы отличаются от мужских размером, оттенками, материалами. Они могут иметь оригинальный дизайн, часто встречаются асимметричные формы, дополнительный декор. Есть ряд факторов, на которые нужно обращать внимание в первую очередь:

дизайн;

стиль модели;

цвет;

материалы ремешка (браслета) и корпуса;

функциональность;

тип механизма (механические, кварцевые, цифровые);

бренд.

Конечно, для многих покупателей одним из решающих факторов становится цена. Но это далеко не единственная характеристика, которую нужно учитывать при выборе. Хорошие, стильные часы можно купить недорого. Главное, чтобы аксессуар сочетался с общим стилем своей владелицы.

Дизайн

Существует несколько стилистических направлений в дизайне женских и мужских наручных часов. Стоит сразу подумать, с какой одеждой будет использоваться аксессуар, для каких случаев он нужен. Есть лаконичные офисные модели и эпатажные дизайнерские часы для посещения выставок, вечеринок, других мероприятий.

Модели в стиле унисекс универсальны. Они подойдут для разных стилей одежды, например, спортивной и повседневной. Но стоит понимать, что для торжества, официального приема больше подойдут более изысканные модели.

Стилистическое оформление наручных часов достаточно разнообразно. Выпускаются аксессуары в винтажном и классическом стиле, современные дизайны. Популярны направления casual, спорт, fashion.

Цветовое решение

Для часов очень важен выбор цвета. Оттенок создает общее настроение, выбирается не только в соответствии со стилем одежды, но и сезоном, общим настроением.

В холодный период отдают предпочтение циферблату в темных, строгих тонах, а в теплое время года уместны яркие оттенки. Подойдут использовать пастельные оттенки. Деловой стиль характеризуется сдержанными цветами, а для спортивного выбирают черный и серый.

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