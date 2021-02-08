«Живут по графику»: как Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе воспитывают дочь

Брэдли Купер и Ирина Шейк поделились секретами воспитания дочери.

Брэдли Купер и Ирина Шейк — счастливые родители. Несмотря на расставание, они стараются вместе воспитывать трехлетнюю дочь Лею Де Сен. У маленькой девочки день расписан по часам. «Они живут по графику, который варьируется в зависимости от загруженности родителей на работе, — пишет Us Weekly. — По поводу расписания дочери Купер и Шейк не спорят. Актер обычно более занят на съемочной площадке, у него несколько фильмов подряд. Однако он старается много времени уделять Лее».

Сейчас пара пребывает в здоровых отношениях, основанных на взаимопонимании и уважении. Актер и модель понимают, что ради дочери им стоит дружить. Ирина Шейк в одном из интервью призналась, что на первом месте у нее дочь и модельная карьера. А Брэдли Купер рассказал, что в центре его внимания всегда будут два человека — его дочь Лея и его мама Глория Кампано, которую он обожает.

Малышка Лея родилась в 2017 году. Через два года 46-летний актер рассказал, что отцовство его изменило «во всех отношениях». В апреле 2019 года лауреат «Грэмми» признался, что вместе с рождением дочери он научился «принимать себя по-детски, без страха отчуждения». Он мог целый день проводить вместе с Леей, играя в игрушки и смотря мультики, и при этом не думал, что «зря тратит свою жизнь».

Источник: Новости Ю

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