Жизнь до Аллы: за кем ухаживал Максим Галкин в молодости, до судьбоносной встречи с Пугачевой?

Прошлое Аллы Пугачевой всем известно, но вот каким было прошлое ее избранника Максима Галкина до того, как он встретился с Аллой — загадка.

Максим Галкин

Мы решили провести расследование и узнать, чем же занимался и с кем встречался главный пародист страны до тех пор, пока не встретил будущую мать его детей.

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Как Максим Галкин изменился за годы на сцене?

До этого у молодого Максима также были мимолетные романы, которые он тщательно скрывал.

Как пишет издание BOOM, у Максима была некая возлюбленная Юлия Бусиль.

Как говорится в сообщении, они в какое-то время два года встречались, однако не сообщается жила ли пара вместе.

Затем Галкин поступил в Российский государственный гуманитарный университет, где изучал сразу 4 языка, да еще и делал первые шаги в комедийном жанре. После того как на одном из выступлений Максима заприметил Михаил Задорнов, юный юморист начал покорять телевидение.

Видимо, именно в связи с тем, что Максим поступил в университет и вынужден был переехать, ему пришлось расстаться с Юлией Бусиль.

Дальнейшая судьба девушки неизвестная, так как она не медийная личность.

Уже после поступления Максим Галкин получил работу на ТВ и закрутил новый роман

Его второй серьезной избранницей стала Анастасия Чернобровина, коллега по цеху.

Однако их роман можно было назвать скорее мимолетной интрижкой.

Третьей избранницей Максима стала уже более знаменитая Лена Галицына, с которой они расстались спустя где-то год.

Не секрет, что Максиму даже приписывали роман с Сергеем Дроботенко, однако сам Галкин никаких намеков на это не давал, и позже они оба только посмеялись над этими слухами.

А в 2001 году Галкин встретил Аллу, с которой вместе до сих пор.

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Источник: 1 Минута