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Жизнь до и после: как изменились телеведущие Кудрявцева, Меньшова, Гузеева?

Жизнь до и после: как изменились телеведущие Кудрявцева, Меньшова, Гузеева?

У каждой из них был свой путь в профессию, начиная с малого они с годами смогли добиться популярности и известности.

Лера Кудрявцева

Жизнь до и после: как изменились телеведущие Кудрявцева, Меньшова, Гузеева? Лера Кудрявцева

Ее первое знакомство с миром шоу-бизнеса началось в середине 90-х с подтанцовок у популярных артистов.

"Моя история-это не история Золушки, это не сказка, это очень долгий труд"-сказала Лера в одном интервью.

Пробиться в жестокий мир телевидения и построить успешную карьеру ей помог твердый и жесткий характер.

За последние годы она была ведущей на двух крупных проектах "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись", где Лере, преодолевая себя, приходилось играть роль жесткого агента-провокатора, задающего гостям программы каверзные и пикантные вопросы, от которых, порой, она сама чувствовала себя неловко.

25 лет на телевидении сделали Леру Кудрявцеву невероятно успешной и востребованной.

Юлия Меньшова

Жизнь до и после: как изменились телеведущие Кудрявцева, Меньшова, Гузеева? Юлия Меньшова

Юля с детства мечтала стать писателем. Но судьба распорядилась иначе.

Блестяще окончив Школу-студию МХАТ им.Чехова, она совмещала игру на сцене со съемками в кино.

На телевидении Юля успешно вела ток-шоу "Я сама", "Научите меня жить".

Меньшова исполняла главные роли в кино, возглавила продюсерский центр "Студия Юлии Меньшовой" . Сейчас она ведет шоу "Наедине со всеми", гостями которых являются разные звезды.

Лариса Гузеева

Жизнь до и после: как изменились телеведущие Кудрявцева, Меньшова, Гузеева? Лариса Гузеева

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева обрела популярность после выхода на экраны фильма Э.Рязанова " Жестокий романс".

Интересно, что будучи 23-летней студенткой она приехала на пробы в обрезанных джинсах, в сандалиях и с разноцветными ногтями.

С телевидением ее связывает роль бессменной ведущей в свадебном ток-шоу "Давай поженимся", где пытаясь найти судьбу своим героям, она прославилась своими интересными историями и яркими высказываниями.

Актриса, выкладывая в соцсетях свои фото, не пользуется фотошопом, считая это уделом неуверенных в себе людей. В последнее время Лариса Гузеева участвует в проекте "На дачу", где она приходит в гости к людям, чтобы выслушать об их проблемах и постараться помочь им эти проблемы решить.

Источник: 1 Минута

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