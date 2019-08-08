Кабачковая икра: рецепт легкой консервации

Кабачковой икрой хозяйки начинают запасаться еще летом. Однако такую овощную смесь можно готовить не только из самых кабачков, ведь благодаря разному составу и количеству овощей икра может получить любой вкус и пользу для организма.

Кроме самих кабачков, в смесь можно добавлять и другие сезонные фрукты: баклажаны, помидоры, морковь, болгарский перец, зелень, яблоки, сливы и другие. Рецепт можно дополнять любимыми ингредиентами!

Кабачковую икру можно готовить как со свежей подачей, так и консервировать на зиму. Поэтому вам стоит обратить внимание на рецепт легкой консервации, который вам понравится и займет достойное место в ваших зимних запасах.

Простой рецепт приготовления кабачковой икры:

Ингредиенты:

2 кг кабачков;

0,5 кг моркови;

0,5 кг болгарского перца

3-4 луковицы;

2 зубка чеснока;

2 ст. ложки томатной пасты;

1 ст. ложка сахара,

1 стакан масла;

2 ст. ложки 9% -го уксуса;

1 ч. ложка черного молотого перца

1-2 ст. ложки соли.

Способ приготовления:



Готовьте кабачковую икру легко и вкусно!

Все овощи тщательно промойте, очистите и порежьте на небольшие кусочки. Молодые кабачки можно не очищать от кожуры и семян. Лук тоже мелко порежьте.

Морковь, кабачки и перец пропустите через мясорубку.

В широкой кастрюле с толстыми стенками спассеруйте измельченный лук.

Переложите в нее овощную смесь и на большом огне доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы не подгорела. Затем залейте маслом и варите на медленном огне, периодически помешивая, примерно 1 час.

Посолите, поперчите, добавьте сахар, томат, измельченный чеснок, хорошо перемешайте и продолжайте варить еще 15-20 минут.

После этого обязательно налейте уксус, перемешайте, наполните икрой стерилизованные банки и закатайте.

Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.

Домашняя кабачковая икра на зиму пригодится и как самостоятельное блюдо с хлебом, и как дополнение к различным гарнирам.

Источник: 24tv.ua

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