Каджунская пицца с креветками – приготовьте сами, вам понравится!

Ингредиенты

Для базы

200 г муки грубого помола, при необходимости немного для замеса

1 чайная ложка быстрорастворимых дрожжей

щепотка соли

2 ч.л. рапсового масла плюс дополнительная смазка

Для начинки

1 столовая ложка рапсового масла, плюс дополнительная смазка

2 больших стебля сельдерея, мелко нарезанного

1 желтый или зеленый перец, очищенный от семян и нарезанный кубиками

225 г банка нарезанных помидоров

1 чайная ложка копченой паприки

165 г сырых очищенных королевских креветок

2-3 столовые ложки нарезанного кориандра

½ - 1 чайная ложка смеси специй Каджун

2 пригоршни ракеты, по желанию

Пицца с креветками

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 7. Насыпьте муку в миксер с крючком для теста или в миску. Добавьте дрожжи, соль, масло и 150 мл теплой воды, затем хорошо перемешайте, чтобы получилось мягкое тесто. Месите в миксере около 5 минут, но если делаете это вручную, положите на рабочую поверхность и месите около 10 минут. Тесто липкое, но старайтесь не добавлять слишком много муки. Оставьте в миске и накройте кухонным полотенцем, пока будете заправлять. Нет необходимости проверять тесто в течение определенного времени, просто оставьте его, пока вы переходите к следующему шагу.

Шаг 2

Для начинки: нагрейте масло в сковороде с антипригарным покрытием или в воке. Добавьте сельдерей и перец и обжаривайте 8 минут, часто помешивая, до размягчения. Добавьте помидоры и перец, затем готовьте еще 2 минуты. Отложите, чтобы немного остыть, затем добавьте креветок.

Шаг 3

Смазанным маслом ножом разрежьте тесто пополам и сформируйте каждый кусок в 25-сантиметровый круг слегка смазанными маслом руками на промасленных противнях. Не замешивайте тесто предварительно, иначе оно станет слишком эластичным и снова сморщится. Смажьте каждую половинкой смеси помидоров и креветок, затем посыпьте кориандром и посыпьте специей каджун. Выпекать 10 минут до золотистого цвета. Подавать с зеленым салатом.

Источник: 1 Минута