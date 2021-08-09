Каджунская пицца с креветками – приготовьте сами, вам понравится!
Ингредиенты
Для базы
200 г муки грубого помола, при необходимости немного для замеса
1 чайная ложка быстрорастворимых дрожжей
щепотка соли
2 ч.л. рапсового масла плюс дополнительная смазка
Для начинки
1 столовая ложка рапсового масла, плюс дополнительная смазка
2 больших стебля сельдерея, мелко нарезанного
1 желтый или зеленый перец, очищенный от семян и нарезанный кубиками
225 г банка нарезанных помидоров
1 чайная ложка копченой паприки
165 г сырых очищенных королевских креветок
2-3 столовые ложки нарезанного кориандра
½ - 1 чайная ложка смеси специй Каджун
2 пригоршни ракеты, по желанию
Пицца с креветками
Метод
Шаг 1
Нагрейте духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 7. Насыпьте муку в миксер с крючком для теста или в миску. Добавьте дрожжи, соль, масло и 150 мл теплой воды, затем хорошо перемешайте, чтобы получилось мягкое тесто. Месите в миксере около 5 минут, но если делаете это вручную, положите на рабочую поверхность и месите около 10 минут. Тесто липкое, но старайтесь не добавлять слишком много муки. Оставьте в миске и накройте кухонным полотенцем, пока будете заправлять. Нет необходимости проверять тесто в течение определенного времени, просто оставьте его, пока вы переходите к следующему шагу.
Шаг 2
Для начинки: нагрейте масло в сковороде с антипригарным покрытием или в воке. Добавьте сельдерей и перец и обжаривайте 8 минут, часто помешивая, до размягчения. Добавьте помидоры и перец, затем готовьте еще 2 минуты. Отложите, чтобы немного остыть, затем добавьте креветок.
Шаг 3
Смазанным маслом ножом разрежьте тесто пополам и сформируйте каждый кусок в 25-сантиметровый круг слегка смазанными маслом руками на промасленных противнях. Не замешивайте тесто предварительно, иначе оно станет слишком эластичным и снова сморщится. Смажьте каждую половинкой смеси помидоров и креветок, затем посыпьте кориандром и посыпьте специей каджун. Выпекать 10 минут до золотистого цвета. Подавать с зеленым салатом.
Источник: 1 Минута