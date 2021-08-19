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Кадры падения женщины с водной горки с высоты более 30 метров стали вирусными

Кадры падения женщины с водной горки с высоты более 30 метров стали вирусными

Кадры, на которых женщина падает с водной горки с высоты более 30 метров, просмотрели более 53 миллиона раз в Интернете, и люди назвали эту сцену «ужасающей».

Девушка под ником Nata_lele сняла себя на камеру во время спуска с водной горки «Месть Посейдона» в аквапарке Aquaventure, расположенном в Дубае, и поделилась записью на TikTok.

На этом нетрадиционном аттракционе любители острых ощущений стоят на прозрачном люке в одной из двух капсул, которая затем открывается.

В свободном падении любители острых ощущений падают вниз на 30 метров, а затем оказываются вверх тормашками, проходя через петли и повороты в трубах длиной 115 метров, развивая скорость более 60 км/час.

Захватывающее видео Nata_lele опубликовала в конце прошлого месяца. Оно было просмотрено 57 миллионов раз. Видео было озаглавлено просто: «Слабо повторить?».

Гостей инструктируют, что перед падением вниз нужно принять безопасную позу, что подтвердила Nata_lele: «Вам также нужно скрестить ноги».

Atlantis назвал аттракцион «самой пугающей водной горкой на Ближнем Востоке», заявив, что он «не для слабонервных».

«Месть Посейдона заставит ваш пульс биться, а адреналин работать на пределе», — говорится в их официальном блоге, добавляя, что конструкция «сильно отличается от стандартной горки».
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: отдых

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