Кадры падения женщины с водной горки с высоты более 30 метров стали вирусными
Кадры, на которых женщина падает с водной горки с высоты более 30 метров, просмотрели более 53 миллиона раз в Интернете, и люди назвали эту сцену «ужасающей».
Девушка под ником Nata_lele сняла себя на камеру во время спуска с водной горки «Месть Посейдона» в аквапарке Aquaventure, расположенном в Дубае, и поделилась записью на TikTok.
На этом нетрадиционном аттракционе любители острых ощущений стоят на прозрачном люке в одной из двух капсул, которая затем открывается.
В свободном падении любители острых ощущений падают вниз на 30 метров, а затем оказываются вверх тормашками, проходя через петли и повороты в трубах длиной 115 метров, развивая скорость более 60 км/час.
Захватывающее видео Nata_lele опубликовала в конце прошлого месяца. Оно было просмотрено 57 миллионов раз. Видео было озаглавлено просто: «Слабо повторить?».
Гостей инструктируют, что перед падением вниз нужно принять безопасную позу, что подтвердила Nata_lele: «Вам также нужно скрестить ноги».
Atlantis назвал аттракцион «самой пугающей водной горкой на Ближнем Востоке», заявив, что он «не для слабонервных».
«Месть Посейдона заставит ваш пульс биться, а адреналин работать на пределе», — говорится в их официальном блоге, добавляя, что конструкция «сильно отличается от стандартной горки».
Источник: Новости Ю