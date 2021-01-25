Как 13-летней девочке удалось стать профессиональным визажистом, имея вместо рук бионические протезы
Историю об одной такой девочке с инвалидностью мы расскажем в этой статье. Но эта история вызовет у вас не столько жалость, сколько удивление и восхищение этой маленькой крошкой, которая так стойко смогла побороть такой серьезный недуг — отсутствие рук.
13-летняя девочка без рук смогла стать профессиональным визажистом
Инвалидность – это не приговор и не конец жизни: девочка из Великобритании доказала, что возможно все!
13-летняя девочка без рук смогла стать профессиональным визажистом
13-летняя девочка из Великобритании в детстве лишилась кистей обеих рук. Казалось бы — дети с таким пороком навсегда остаются инвалидами, и лишаются многих радостей жизни.
Однако она освоила некоторые вершины сама, и помогли ей в этом бионические протезы.
Историю девочки рассказал портал "Жемчужинка".
Сейчас Тилли достались бионические протезы, которые были сделаны на 3D-принтере. Управляются они при помощи сигналов мозга.
13-летняя девочка без рук смогла стать профессиональным визажистом
Девочка тестирует необычные конечности, которые были изготовлены компанией Open Bionics. Она рекламирует их товары и рассказывает о них другим людям с ампутированными конечностями.
У Тилли есть увлечение — это визаж и современные техники нанесения макияжа
Благодаря наличию протезов, девочка смогла беспрепятственно взять кисть и научиться красиво рисовать. А в моделях у нее сначала выступали подружки, затем мама, и наконец даже посторонние люди стремились записаться к ней на мейк-ап.
Вот такая удивительная мотивирующая история о том, что все возможно!
Источник: 1 Минута