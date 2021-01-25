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Как 13-летней девочке удалось стать профессиональным визажистом, имея вместо рук бионические протезы

Как 13-летней девочке удалось стать профессиональным визажистом, имея вместо рук бионические протезы

Историю об одной такой девочке с инвалидностью мы расскажем в этой статье. Но эта история вызовет у вас не столько жалость, сколько удивление и восхищение этой маленькой крошкой, которая так стойко смогла побороть такой серьезный недуг — отсутствие рук.

Как 13-летней девочке удалось стать профессиональным визажистом, имея вместо рук бионические протезы 13-летняя девочка без рук смогла стать профессиональным визажистом

Инвалидность – это не приговор и не конец жизни: девочка из Великобритании доказала, что возможно все!

Как 13-летней девочке удалось стать профессиональным визажистом, имея вместо рук бионические протезы 13-летняя девочка без рук смогла стать профессиональным визажистом

13-летняя девочка из Великобритании в детстве лишилась кистей обеих рук. Казалось бы — дети с таким пороком навсегда остаются инвалидами, и лишаются многих радостей жизни.

Однако она освоила некоторые вершины сама, и помогли ей в этом бионические протезы.

Историю девочки рассказал портал "Жемчужинка".

Сейчас Тилли достались бионические протезы, которые были сделаны на 3D-принтере. Управляются они при помощи сигналов мозга.

Как 13-летней девочке удалось стать профессиональным визажистом, имея вместо рук бионические протезы 13-летняя девочка без рук смогла стать профессиональным визажистом

Девочка тестирует необычные конечности, которые были изготовлены компанией Open Bionics. Она рекламирует их товары и рассказывает о них другим людям с ампутированными конечностями.

У Тилли есть увлечение — это визаж и современные техники нанесения макияжа

Благодаря наличию протезов, девочка смогла беспрепятственно взять кисть и научиться красиво рисовать. А в моделях у нее сначала выступали подружки, затем мама, и наконец даже посторонние люди стремились записаться к ней на мейк-ап.

Вот такая удивительная мотивирующая история о том, что все возможно!

Источник: 1 Минута

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