Как быстро приготовить рогалики с орехами и корицей: простой рецепт вкусного теста на йогурте и масле

яйца – 1 шт.

густой йогурт – 140 г

сливочное масло – 100 г

мука – 270-300 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

щепотка соли

Вкусную выпечку, как в пекарни, можно легко приготовить и на своей кухне. Для этого понадобятся простейшие

Начинка:

грецкие орехи в очищенном виде – 100 г

сахар – 80 г

корица – 1 ч. л.

Приготовление

В миску разбить яйцо. Добавить щепотку соли и размешать вилкой.

Добавить густой белый йогурт и снова перемешать. Затем – сливочное масло комнатной температуры и перемешать до однородности. Здесь можно использовать миксер.

Всыпать часть просеянной муки, разрыхлитель и перемешать. Постепенно вести оставшуюся муку, и замесить мягкое и нелипкое тесто.

Тесто накрыть пакетом, убрать в холодильник на 10 минут.

Грецкие орехи измельчить в блендере до мелкой крошки. Высыпать в миску, добавить сахар, корицу. Просто перемешать и начинка готова.

1/3 часть ореховой начинки насыпать прямо на стол. Сверху положить тесто, присыпать мукой и раскатать его в круглый пласт толщиной около 2-3 мм.

На тесто равномерно выложить всю начинку, которая осталась. Затем тесто разрезать на 24 сегмента, желательно одинакового размера. Каждый треугольник свернуть рогаликом.

Рогалики переложить на противень. Выпекать примерно 20 минут при 180 градусах.

Источник: 1 Минута