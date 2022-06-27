Как долго можно носить наушники. Советы экспертов

Некоторые люди проводят несколько часов в день с наушниками - или только с одним наушником. Причем это происходит не только во время прослушивания музыки, аудиокниг или общения. Иногда девайс остается в ушах на всякий случай. Есть и те, кто даже надевает наушники в постель, чтобы засыпать под расслабляющую музыку.

Большинство исследований об оптимальном ношении наушников в течение дня сосредоточено на чувстве слуха. Ученые пришли к выводу, что слишком громкий звук и слишком долгое использование наушников может ослабить и повредить наш слух. При использовании накладных (или внутриканальных) наушников возникает другая проблема - здоровье и гигиена самих ушей.

Доктор Шарлотта Фелпс и профессор Кристиан Моро, эксперты в области медицины из австралийского Университета Бонда, решили предупредить пользователей наушников о подстерегающих их опасностях для здоровья.

Наушники-вкладыши

Хотя беспроводные наушники-вкладыши сравнительно недавнее стали популярны, мы можем полагаться на исследования длительного использования слуховых аппаратов, чтобы определить, как они влияют на здоровье ушей. В них также используется небольшой наушник, который вставляется в ушной канал. И эти исследования показывают, что их чрезмерно длительное использование вызывает проблемы с выработкой воска. Эксперты подчеркивают, что следует выбирать только качественные наушники проверенных брендов. В этом случае купить наушники Samsung, которые являются одними из лучших на рынке, можно в популярных интернет-магазинах.

Выработка ушной серы (или воска) - это естественный процесс, который происходит не только у людей, но и у многих других млекопитающих. Ушная сера образуется из выделений сальных и потовых желез, выделяемых волосяными фолликулами, которые затем задерживают пыль, бактерии, грибки, волосы и отмершие клетки кожи.

Это может показаться немного неаппетитным, но воск играет очень важную роль. Он не только действует

как водонепроницаемый щит,

увлажняет кожу наружного слухового прохода,

действует как барьер для насекомых, бактерий и воды, тем самым предотвращая различные инфекции.

Как наушники могут влиять на уши?

Как видите, ухо - это самоочищающаяся система, и процесс образования ушной серы и очистки слуховых проходов происходит постоянно. Когда мы носим чрезмерно много наушники, мы блокируем этот механизм. И если периодическое использование наушников-вкладышей обычно не вызывает проблем , то длительное использование наушников может привести к последствиям.

Доктор Фелпс и профессор Моро указывают на бактериальные инфекции, грибковые инфекции и рецидивирующие воспаления среди наиболее распространенных проблем, связанных со слишком частым использованием наушников. Наушники блокируют поток воздуха в слуховой проход, в результате чего в ухе остается влага, скапливаются бактерии (например, те, которые переносятся на грязных наушниках) и мертвые клетки. Такие условия очень благоприятны для развития любых инфекций.

Интересно, что когда мы препятствуем естественному выходу воска, наш организм начинает вырабатывать его еще больше. Это может привести к перепроизводству воска, в результате чего образуются так называемые восковые пробки, которые могут вызвать временные проблемы со слухом и могут быть удалены в кабинете ЛОР-специалиста.

Избыток ушной серы может также вызывать головную боль и головокружение, а длительные и повторяющиеся инфекции могут привести к потере слуха.

Накладные наушники

Если вам приходится носить наушники в течение длительного времени, может быть полезно использовать накладные наушники. Они обеспечивают больший поток воздуха, чем внутриканальные наушники. Однако это все равно не так хорошо, как дать ушам возможность проветриваться, отмечают исследователи.

В то же время они подчеркивают важность надлежащей гигиены - не только самих ушей, но и оборудования, которое мы используем. Регулярная смена наушников и их дезинфекция (например, с помощью влажных антибактериальных салфеток) могут предотвратить неприятные инфекции, но все же крайне важно ограничить время использования наушников.

В большинстве случаев лучший способ контролировать количество ушной серы - это оставить ее в покое.