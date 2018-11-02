Как француженка: учимся составлять капсульный гардероб в французском стиле

У француженок есть суперспособность – одеваться минималистично, но при этом так стильно! Расслабленная блуза и широкие брюки, юбки-карандаш и лодочки – из этого и не только состоит базовый гардероб по-французски. Специально для тебя мы выбрали 20 вещей, из которых можно создать суперстильные образы – простые, но с особым шиком. Изучай и начинай модные эксперименты!

Прямые джинсы

Джинсы – один из любимых предметов гардероба любой француженки. Сочетая их со свитером или элегантной блузой, можно создать стильный минималистичный образ в два счета. Советуем обратить внимание на укороченные прямые джинсы и модели в белом цвете.

Zara

Bershka

Mango

Zara

Юбка из струящейся ткани

Смело делай ставку на принт! Леопард и питон сейчас в топе! Или выбери более сдержанный “полосатый” вариант. Дополняй такую яркую юбку пастельным свитером или белой блузой.

Zara

Stradivarius

Bershka

Mango

Нюдовое все: юбки, платья и брюки

Кажется, цвет беж устойчиво ассоциируется с гардеробом француженки. Они любят вещи в пастельных оттенках и умело сочетают их как с яркими вещами, перенося на них основной акцент, так и с классическими (в черном, сером, белом цвете), создавая сдержанный и невероятно стильный casual look. Мы также советуем примерить монохромный нюдовый образ – вот он, тот самый французский стиль!

Stradivarius

Zara

Mango

Stradivarius

Трикотаж в тонкий рубчик

Это отличная база для создания образа с совершенно любым настроением. Советуем прикупить несколько таких базовых гольфов в рубчик в нейтральных оттенках – черный, бежевый, бледно-розовый. И уже “играть” с низом, сочетая их с яркой кожаной юбкой (кожа сейчас в топе!), той же юбкой из струящейся ткани, модными широкими брюками и надевать под костюм. Не обдели вниманием и трикотажные платья – они отлично подчеркивают фигуру!

Zara

Pull&Bear

Bershka

Mango

Брючный костюм

Один из самых-самых трендов этого сезона! Француженки умеют носить его особенно расслаблено – и этому стоит у них поучиться. Сочетай костюм с простой белой футболкой или гольфом, а еще обувай кроссовки или обувь на низком ходу – и нарядно, и комфортно. Обрати внимание на серо-бежево-розовую гамму и, конечно же, белый костюм. Вершина элегантности!

Reserved

Zara

Mango

Источник: http://www.cosmo.com.ua

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