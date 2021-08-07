Как изнутри выглядит новый дом Филиппа Киркорова? Дорого, но без вкуса

Филипп Киркоров полностью переделал планировку дома, в котором жил

Мы нашли на просторах Интернета специальный новогодний выпуск программы "Мужское-женское" с Юлией Барановской. Во время съемок этой программы Юлия вместе со своими тремя детьми посетила апартаменты Филиппа Киркорова, познакомилась с его детьми Мартином-Кристеном и Аллой-Викторией. Посмотрела, как живет одна из самых обеспеченных семей России.

Сам дом двухэтажный. Однако он огромный по площади, у него есть большая пристройка.

Как изнутри выглядит новый дом Филиппа Киркорова

Доподлинно площадь дома неизвестна, но в открытых источниках сказано, что площадь земельного участка, на котором возвели особняк, составляет один гектар.

Имения Филиппа Бедросовича включают бассейн и сауну, спортивный зал, гараж, зону барбекю. Также есть место под каток, который заливают зимой. Детям Филиппа там очень нравится.

Оценивают жилище в 12 миллионов долларов. Но это не точная цифра, а лишь примерные предположения независимых экспертов в сфере продажи недвижимости.

В программе "Мужское-женское" показана гостиная, огромная лестница, детская комната. У Филиппа даже есть специальная комната с витринами, где король поп-эстрады хранит свои награды.

Как изнутри выглядит новый дом Филиппа Киркорова

Артист признается — никакого дизайнера интерьера не нанимали. Все делали интуитивно, по велению сердца.

Как изнутри выглядит новый дом Филиппа Киркорова

В целом, все комнаты светлые, преобладает белый цвет, есть пышные колонны, огромная двусторонняя лестница на второй этаж.

О любви владельца дома к роскоши и королевскому стилю говорит мебель — размашистая, дорогая, с красной обивкой.

Как изнутри выглядит новый дом Филиппа Киркорова

Вот несколько кадров из программы. Напомним, что выпуск был новогодним. Поэтому в фойе дома у Филиппа стоит огромная пятиметровая настоящая ель. О ней певец мечтал с самого детства, однако не было возможности ставить живую елку на праздник — у него была аллергия. С возрастом она прошла.

Как изнутри выглядит новый дом Филиппа Киркорова

Как изнутри выглядит новый дом Филиппа Киркорова

Как изнутри выглядит новый дом Филиппа Киркорова

Как изнутри выглядит новый дом Филиппа Киркорова

Источник: 1 Минута