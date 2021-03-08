Как живёт и где учится единственный сын Тины Кароль Вениамин, который не принял Дана Балана в семью?

Звездная мама отпустила восьмилетнего сына получать образование за границей. Почему она приняла такое решение и как мальчику живется вдалеке от мамы читайте в нашей статье.

Вениамин учится в престижной школе Repton Preparatory School. Она находится неподалеку от Лондона в городе Дерби. Решение отправить любимого сына за границу далось певице нелегко.

Вениамин Огир - сын Тины Кароль

Непростое решение

"Все крутили пальцем у виска из-за того, что я так поступила…"

- вспоминала Тина в интервью журналистам.

Вениамин Огир - сын Тины Кароль

Ее родители тоже были не в восторге от того, что внук переезжает в Великобританию. Тина приняла такое решение исключительно по просьбе сына и своим убеждениям в том, что система образования в Украине должна меняться.

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Жизнь на чужбине

Вениамин Огир - сын Тины Кароль

Важным условием для Тины было то, чтобы мальчик проживал в украинской семье. И такая семья нашлись. Тина очень благодарна этим людям за любовь и заботу, которой они окружили ее сына.

Вениамин легко адаптировался в чужой стране. В украинской семье Веня отлично выучил родной язык, ходит в украинский клуб и в церковь.

В школе он быстро нашел себе друзей среди англоязычных сверстников и делает большие успехи в учебе. Вениамин занимается музыкой - игрой на фортепиано и барабанах, фехтованием и регби.

Вениамин Огир - сын Тины Кароль

Даже успевает поиграть в компьютерные игры. Он признался, что скучать ему не приходится, тем более, что часто общается с мамой по Skype и видится в Лондоне, куда Тина часто приезжает на музыкальную студию для записи своих новых альбомов.

Каникулы Вениамин проводит в Украине, но с радостью возвращается обратно в Лондон - ведь там у него друзья, любимые увлечения.

Вениамин Огир - сын Тины Кароль

Певица гордится своим сыном, его успехами и советует родителям считаться с мнением их детей, дать им возможность стать теми, кем они хотят быть.

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Источник: 1 Минута