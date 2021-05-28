Как живут новоиспеченные мамочки Альбина Джанабаева, Анастасия Приходько и другие?

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Мы изучили их Инстаграм-профили, и готовы рассказать, как сейчас складывается их жизнь уже в новом составе.

Спустя месяц после рождения ребенка Джанабева поделилась в Инстаграм видео, где она уставшая и растрепанная, а ее муж — с огромными мешками и синяками под глазами. Публика посочувствовала новоиспеченным родителям, однако поддержала, что сложно только первое время.

Анастасия Приходько

Многие поклонники обиделись на то, что певица не делилась с фанатами информацией об этой беременности. Долгих девять месяцев экс-участница Евровидения скрывала свое интересное положение. Беременность удалось удержать в тайне даже в то время, когда Приходько выступала на сцене гипершоу "Маска" в огромном костюме.

После рождения ребенка Анастасия Приходько выложила фото своего тела и уточнила, что ей не страшно быть настоящей. Роды действительно наложили след на фигуре артистки, и она решила поддержать всех, кто столкнулся с такой же проблемой.

Екатерина Сопельник

Еще одна недавняя роженица — Екатерина Сопельник, жена Сергея Притулы. Пополнение было абсолютно неожиданным, ведь Сергей и Катя скрывали планы родить ребенка. Появилась девочка на свет 25 мая и назвали ее Стефания.

Стоит отметить, что от Екатерины у Сергея уже есть дочь. А от первого брака с бывшей женой у шоумена есть еще и сын.

Василиса Фролова

Теледива в 2021 году также обрела статус молодой мамочки, и ничуть не расстроена тем, что ей пришлось на время отказаться от глобальных бизнес идей и планов.

Источник: 1 Минута