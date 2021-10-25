Как Маричка Падалко. Телеведущая Леся Никитюк сломала зуб

Помните тот самый случай, когда телеведущая Маричка Падалко в прямом эфире сломала зуб? Ее "подвиг" повторила коллега с Нового канала Леся Ивановна Никитюк. Правда, она сломала зуб не в прямом эфире, а во время ужина в ресторане в компании друзей.

Она ела раков, и случайно обломила себе кусочек переднего зуба. Пришлось обращаться к стоматологу.

Но она вовсе не отчаялась от того, что так произошло, а вместе с поклонниками посмеялась над сложившейся ситуацией — мало ли, с кем ни бывает!

[caption id="attachment_208802" align="aligncenter" width="341"] Леся Никитюк сломала зуб[/caption]

Звезда Нового канала и экс-телеведущая шоу "Орел и решка" честно призналась, что кусочек зуба откололся, когда она пробовала рака. Звезда не постеснялась показать отколовшийся зуб 3,7-миллионной аудитории, а ее смотрят и зрители из других стран — она посетила более 100 стран в рамках своей деятельности как журналистка.

Напомним, что недавно у телеведущей был День Рождения. Звезда отметила его в формате диско. На праздник пришли некоторые коллеги. Удивительным фактом было то, что на вечеринке в честь Дня рождения не присутствовал ее вероятный "любовник" Сергей Притула. Сергею много с кем приписывали и приписывают роман, и в числе первых — длинноногая красотка Леся.

Источник: 1 Минута