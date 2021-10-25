Досуг
Перейти к списку новостей
25.10.2021 23:56
Просмотров: 75

Как Маричка Падалко. Телеведущая Леся Никитюк сломала зуб

Как Маричка Падалко. Телеведущая Леся Никитюк сломала зуб

Помните тот самый случай, когда телеведущая Маричка Падалко в прямом эфире сломала зуб? Ее "подвиг" повторила коллега с Нового канала Леся Ивановна Никитюк. Правда, она сломала зуб не в прямом эфире, а во время ужина в ресторане в компании друзей.

Она ела раков, и случайно обломила себе кусочек переднего зуба. Пришлось обращаться к стоматологу.

Но она вовсе не отчаялась от того, что так произошло, а вместе с поклонниками посмеялась над сложившейся ситуацией — мало ли, с кем ни бывает!

[caption id="attachment_208802" align="aligncenter" width="341"]Как Маричка Падалко. Телеведущая Леся Никитюк сломала зуб Леся Никитюк сломала зуб[/caption]

Звезда Нового канала и экс-телеведущая шоу "Орел и решка" честно призналась, что кусочек зуба откололся, когда она пробовала рака. Звезда не постеснялась показать отколовшийся зуб 3,7-миллионной аудитории, а ее смотрят и зрители из других стран — она посетила более 100 стран в рамках своей деятельности как журналистка.

Напомним, что недавно у телеведущей был День Рождения. Звезда отметила его в формате диско. На праздник пришли некоторые коллеги. Удивительным фактом было то, что на вечеринке в честь Дня рождения не присутствовал ее вероятный "любовник" Сергей Притула. Сергею много с кем приписывали и приписывают роман, и в числе первых — длинноногая красотка Леся.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 