Как Марина Хлебникова выглядит после пожара: в сеть слили видео

В сети опубликовали видео с участием известной советской и российской певицей Мариной Хлебниковой, которая пострадала во время пожара в своей квартире. Знаменитость заметно похудела и трудно передвигается.

Соответствующее видео разместили в российском Telegram-канале. В описании отмечается, что звезда показала квартиру после пожара и рассказала, что у нее идет ремонт (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах видно, что Марина Хлебникова сильно похудела и немного хромает. Однако заметных повреждений на лице у нее нет, а свои волосы она прикрыла косынкой.

Певица показала квартиру после пожара, где стены и потолок практически полностью обгоревшие.

Как оказалось, авторы видео наведались к пострадавшей певице под видом коммунальных работников и сняли эти кадры и саму Марину Хлебникову на скрытую камеру, что очень возмутило ее.

Источник: news.obozrevatel.com/

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