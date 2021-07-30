Как начать заниматься катамаранингом

Спортивный туризм в Украине считается делом добровольным и доступным всем желающим. Ограничений по полу, возрасту или иным признакам нет. Лишь одно обязательное условие – соответствие опыта, физических данных и состояния здоровья предполагаемым нагрузкам, зависящим от вида и сложности похода.

Что такое катамаран?

Катамараны - это спецсудна с 2-мя параллельными надувными корпусами. Между собой корпуса крепятся в верхней части.

В водном туризме популярны и пользуются спросом надувные катамараны. Это объясняется их практичностью как в использовании, так и в транспортировке. Плавательные средства делают на базе длинных камер, соединяющихся жесткой транспортировочной платформой.

Кому разрешен сплав на катамаранах?

В некоторых турклубах от новичков требуют справку от врача, но обычно проходить медосмотр не нужно: принято полагаться на ответственность будущих водников. Тем более, им дают возможность показать себя на тренировках.

Отправиться в спокойный матрасный сплав может кто угодно, даже турист, не умеющий плавать. Шансы упасть в воду есть всегда, но участники экипируются спасжилетами. Такие походы не рекомендуются лишь людям с выраженной аллергией на укусы насекомых. Без этой напасти, к сожалению, не обходится ни одно подобное мероприятие в тёплое время года.

Сплавы на парусном катамаране таят опасность морской болезни, поэтому претендент на участие в подобных походах должен быть к ней невосприимчив. Если предстоит серьёзное путешествие, потребуются должные навыки.

Труднее всего соответствовать требованиям к участникам категорийных сплавов: одного здоровья маловато, нужен ещё адекватный опыт. Не зря Маршрутно-квалификационная комиссия выпускает на маршрут заявленной категории лишь уже совершавших походы, сложность которых на одну категорийную единицу меньше.

Вода – опасная стихия и не любит легкомысленного отношения. В тот момент, когда спорт превратится в борьбу за жизнь, нужно быть готовым принять этот вызов.

С чего начать?

Очень повезло тому, кого к туризму с детства приучили родители, но шансы пополнить ряды искателей романтики есть и у остальных. Проще всего обратиться в туристический центр, который наверняка есть в каждом городе.

Если там нет водной секции или желание стать покорителем рек пришло взрослому человеку, которому некомфортно быть новичком наравне со школьниками и студентами, есть запасной вариант: коммерческий сплав.

Забава платная, поэтому её участники – преимущественно люди среднего возраста.

У коммерческих походов есть очевидные плюсы:

во-первых, подходящее объявление легко найти в интернете. Сейчас много турфирм, предлагающих прокатиться по рекам разных регионов страны;

во-вторых, не нужно покупать личное снаряжение – всё выдадут на месте;

в-третьих, можно найти друзей, с которыми впоследствии организовывать самостоятельные походы.

Данный ариант не лишён особенностей. Придётся путешествовать с незнакомыми людьми, и есть шанс, что компания придётся не по душе. Кому-то может не понравиться меню, распорядок дня или постоянный контроль со стороны инструкторов. Но в любом случае коммерческий сплав даст возможность понять, что такое катамаранинг и есть ли желание заниматься им дальше.

Если оно у человека появилось, дело за малым – купить снаряжение и найти единомышленников. В последнем помогут тематические форумы, где то и дело размещаются объявления о поиске попутчиков. Сборные команды из разных городов – нормальная практика для водного туризма. Начав с несложных маршрутов, можно через несколько лет прийти к сплавам высших категорий сложности.

Специалисты alp.com.ua отмечают, что катамараны можно использовать не только в спортивных целях, но и для отдыха с семьей или рыбалки.

Итог

Итак, катамаранинг – увлекательный вид водного туризма, предполагающий сплав на катамаране. Это надёжное судно, созданное советскими водниками, одинаково хорошо чувствует себя на спокойной и бурной воде, а также способно ходить под парусом.

Возможности наряду с удобством транспортировки позволили ему выстоять в конкуренции с рафтом и даже укрепить свои позиции. Всё больше людей отдаёт предпочтение активному отдыху на воде, а катамаран – самое подходящее для этого плавсредство.