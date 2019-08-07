Как найти друзей в любом возрасте

Не сидите в одиночестве, надеясь на случайные знакомства. Действуйте.

Простые советы, которые помогут вам завязать дружбу

Всегда оставайтесь собой. Так вы никого не обманете при знакомстве и не разочаруете, когда вас узнают поближе. Хорошо подумайте над тем, что вы цените в людях больше всего и с кем вам проще общаться. Имейте это в виду при поиске новых друзей. Не будьте предвзяты, не судите о новых людях по слухам или первому впечатлению. Узнайте человека лучше, только потом делайте выводы. Дружба — это взаимовыгодные отношения. Предлагайте помощь, когда видите, что человек в ней нуждается. Если это настоящий друг, то вы сможете рассчитывать на помощь в ответ. Поддерживайте связь с новыми друзьями: общайтесь в интернете, договаривайтесь о новых встречах, старайтесь разнообразить совместный досуг. Но не будьте слишком настойчивы. Если человек игнорирует вас, не навязывайтесь. Не переживайте, если новые знакомые теряют к вам интерес. Возможно, вы встретили не тех людей, в которых нуждаетесь, или совершили ошибки. Анализируйте опыт и продолжайте искать.

Как найти друзей онлайн

С распространением интернета многие из нас стали проводить больше времени за монитором и меньше общаться вживую. Это факт. Но не всё так однозначно. Сеть — это просто инструмент, и каждый использует его по-своему.

В интернете можно видеть как убежище от реального мира, так и мощное средство социализации. Площадки и сервисы, о которых далее пойдёт речь, каждый день знакомят огромное количество людей. Уже сегодня вы можете завязать там дружбу.

Ищите друзей в онлайн-сообществах

Интернет-форумы, чаты в мессенджерах вроде WhatsApp и Telegram, публичные страницы и группы в Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и прочих социальных сетях — всё это площадки для эффективного поиска новых знакомых.

Вам нужно лишь правильно выбрать сообщество, в котором могут состоять интересные вам люди, и ненавязчиво предложить им познакомиться. Ничего сложного.

Если вы живёте в небольшом городе, ищите сообщество с учётом географии. В крупных социальных сетях практически у каждого населённого пункта есть локальные группы вроде «Типичного Брянска» или «Подслушано в Чернигове», где можно общаться c земляками. Чтобы найти такую группу, достаточно ввести в поиске по сервису название своего населённого пункта.

Когда найдёте сообщество, загляните в его описание, почитайте записи других пользователей. Так вы узнаете, как здесь происходят знакомства. Чаще всего участники напрямую публикуют краткую информацию о себе с предложением познакомиться. Во «ВКонтакте» обычно такие данные отправляют администраторам, а те уже размещают их для остальных участников группы от лица отправителя. Можете ответить на одну из таких публикаций или оставить собственную.

Если вы из крупного города, тогда есть смысл искать сообщество по интересам, без привязки к населённому пункту. Это может быть чат для обсуждения кинематографа, паблик о рыбалке или форум о бодибилдинге. Выбирайте, что вам ближе.

Главное, чтобы ваш город был большим, а сообщество — популярным. Тогда среди его аудитории наверняка найдутся ваши «соседи».

В сообществах по интересам популярны так называемые сходки — массовые встречи участников для знакомств и совместного времяпрепровождения. Такие мероприятия организуют сами участники или администрация. В качестве примера можно привести встречи пользователей LiveLib, социальной площадки для книголюбов. Но прежде чем пойти на такое мероприятие, проявите себя на площадке. Участвуйте в обсуждениях, делайте свои публикации — пусть вас заметят и примут за своего.

Некоторые сообщества по интересам имеют специальные разделы для знакомств. Например, на сайте юмористической площадки Pikabu есть популярная ветка «Лига знакомств». Участники из разных городов и стран рассказывают здесь о себе и предлагают встретиться в офлайне. После бесплатной регистрации вы сможете написать тому, кто вас заинтересовал, или опубликовать свою анкету.

Ищите друзей с помощью сервисов знакомств

В Сети полно сервисов, разработанных специально для знакомств. Чаще всего с их помощью ищут партнёров для секса или романтических отношений, но вам ничто не мешает искать таким образом друзей.

В том же Tinder, крупнейшем в мире сервисе онлайн-знакомств, можно легко найти человека для дружеского общения. После регистрации чётко укажите в личном профиле, что ищете компанию, чтобы просто сходить в кино, на выставку, концерт или другое мероприятие, которое покажется вам уместным. Это хорошая почва, чтобы подружиться.

Приложение подключится к вашему Facebook и будет показывать анкеты пользователей, находящихся рядом с вами и соответствующих вашим интересам. Вы сможете анонимно отмечать тех, кто вам понравился. Точно так же будут делать с вашей анкетой. Если выбор совпадёт, приложение уведомит об этом обоих и вы сможете начать переписку.

Существуют и сервисы, которые заточены именно под поиск друзей. Они не такие популярные, но целиком соответствуют вашей цели. Среди подобных проектов — платформа для поиска попутчиков TourBar и сервис дружеских знакомств MyFriends.

Ищите друзей в онлайн-играх

Если вы никогда не играли в многопользовательские игры, то можете не подозревать, насколько прочные социальные связи они создают между игроками. В виртуальных мирах находят не только реальных друзей, но даже будущих мужей и жён.

Игры вроде Destiny, Overwatch и World of Warcraft создают ситуации, в которых нужно взаимодействовать с незнакомцами. Вы объединяете усилия с другими игроками ради общих целей и переживаете совместные приключения. В таких условиях легко сблизиться и найти общие темы для разговоров. При желании вы сможете продолжить общение в реальном мире.

Если знакомитесь онлайн, не забывайте о сетевом этикете

Приведите в порядок свой интернет-профиль. Уберите посты и снимки, из-за которых вы можете показаться хуже, чем есть на самом деле. Публикуя свою анкету для будущих друзей, лаконично описывайте свои качества, цели знакомства и интересы. Старайтесь писать грамотно, используйте знаки препинания. Не злоупотребляйте смайликами, восклицательными знаками и прописными буквами. Без необходимости не разбивайте сообщение на несколько частей. Закончите мысль, а потом отправляйте, чтобы не раздражать собеседника потоком уведомлений. Избегайте банальных реплик вроде «Привет, как дела?». Не материтесь. Не шутите пошло. Не спорьте по мелочам, уважайте точку зрения собеседника. Будьте вежливы.

Если ваше общение из виртуального мира перейдёт в реальный (а именно этого вы и хотите, ведь так?), вам наверняка пригодятся советы из следующего пункта.

Как найти друзей офлайн

Если вы человек старой закалки и не любите все эти виртуальные штуки, то всегда можете найти интересных людей в реальном мире.

Ищите друзей в учебном заведении или на работе

Школы, университеты и офисы — те места, где обычно заводят новые знакомства. Но раз уж вы читаете эту статью, значит, в вашем случае этот вариант не сработал.

Если в коллективе есть люди, с которыми вы не прочь подружиться, но никто не проявляет инициативы, возьмите её в свои руки. Поговорите с руководителем о совместных мероприятиях вроде похода после работы в антикафе или бар. Можете просто предложить эти варианты напрямую своим коллегам. Неформальная обстановка создаст предпосылки для дружеских отношений.

Если вы учитесь или работаете удалённо или в коллективе нет близких по духу людей, остаётся радикальный способ — сменить место работы или учёбы. Но перед решительными действиями попробуйте следующий вариант.

Ищите друзей в местных секциях и клубах по интересам

Ещё один дедовский способ найти друзей — записаться в спортивную секцию. Желательно выбирать командный вид спорта вроде футбола, хоккея или гандбола. В качестве альтернативы можете подумать о танцах.

Если не любите активный спорт, попробуйте найти клуб по интересам. Это может быть заведение, где играют в настольные игры или обсуждают литературу. Выбирайте исходя из своих интересов: это поможет найти единомышленников. Адреса таких клубов обычно есть в интернете.

Общаясь вживую, не забывайте о манерах

Перед встречей подумайте, как провести время максимально интересно. Предлагайте свои варианты новым знакомым. Спрашивайте, есть ли у них предложения. Не опаздывайте на встречи: никто не любит ждать. Не нарушайте личное пространство человека. Будьте открыты для новых мест, активностей и путешествий. Используйте психологические трюки, чтобы нравиться собеседнику.

Источник: lifehacker.ru

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