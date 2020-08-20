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Как носить оверсайз: 7 правил, которые помогут вам выглядеть стильно

Как носить оверсайз: 7 правил, которые помогут вам выглядеть стильно

Стилист поделилась хитростями для любителей объемной одежды

Кажется, что вещи оверсайз являются знаковыми этого десятилетия. Раньше и в голову не могло прийти купить себе футболку на 2 размера больше. Но времена меняются и многие уже приструнили и успели полюбить этого зверя. А многие только ходят вокруг и пытаются понять, с какой же стороны к нему подойти, чтоб было безопасно и в итоге получить вкусное блюдо. Стилист Вика Барва поделилась правилами, которые помогут вам носить такую одежду стильно и выглядеть актуально.

Как носить оверсайз: основные правила

  • Вещи оверсайз есть двух типов: специально скроенные таковыми или просто купленные на несколько размеров больше;

Как носить оверсайз: 7 правил, которые помогут вам выглядеть стильно

 

  • Если это скроенный оверсайз – берите свой размер, если нет, то на 1-2 размера больше. Если вы обладательница высокого роста, то вы можете позволить себе добычу на 3-4 размера больше;

Как носить оверсайз: 7 правил, которые помогут вам выглядеть стильно

  • Самый безопасный прием – это употребление одной вещи оверсайз в образе. Для истинных гурманов конечно будет не проблема в нескольких единицах;

Как носить оверсайз: 7 правил, которые помогут вам выглядеть стильно

Как носить устаревшие вещи: лайфхаки от стилиста

  • При употреблении оверсайза помните про свой тип фигуры и комплекцию, иначе можно превратиться в бесформенный шар. Например, типу фигуры с активными плечами рекомендуются поясные изделия оверсайз, а на верх лучше надеть что-то более компактное;

Как носить оверсайз: 7 правил, которые помогут вам выглядеть стильно

  • Самые безопасные оверсайз вещи в нейтральных цветах. Яркие цвета опасны тем, что могут вас проглотить и вы совсем потеряетесь на их фоне, особенно при низком росте. Но пробуйте с умом;

Как носить оверсайз: 7 правил, которые помогут вам выглядеть стильно

  • Точно также могут сработать вычурные детали в виде объемных карманов, крупного принта, аппликаций – пробуем осторожно;

Как носить оверсайз: 7 правил, которые помогут вам выглядеть стильно

  • Идеально приготовленное блюдо будет то, где есть игра фактур. Это всегда выглядит очень изысканно, стильно, интересно.

Как носить оверсайз: 7 правил, которые помогут вам выглядеть стильноКак носить оверсайз: 7 правил, которые помогут вам выглядеть стильно

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Помните, что мода – это игра, а выигрывает тот, кто хорошо понимает свои вкусовые предпочтения, знает, что ему подходит, но не боится экспериментировать с новым.

Источник: www.rbc.ua/

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