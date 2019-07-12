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Как организовать вечеринку в стиле Эко

Как организовать вечеринку в стиле Эко

За последние 60 лет пластик стал значительной частью жизни современного человека, и он же создал экологическую проблему для всей планеты.

Сегодня всё больше «безобидных» альтернатив пластику появляется на рынке, но мы по-прежнему покупаем пластиковый пакет в супермаркете и берём салат «с собой» в контейнере из пластмассы. Чтобы обратить внимание на проблему загрязнения планеты и внести свой вклад в благосостояние будущего поколения, предлагаем организовать безотходную эковечеринку для ваших друзей и близких.

Несколько простых шагов помогут сделать мероприятие максимально дружественным природе и приятно удивить ваших гостей.

Электронные приглашения. Используйте e-mail, WhatsApp, Viber, Telegram или соцсети. В конце концов, просто пригласите друзей по телефону, им будет приятно.

Проявите находчивость при сервировке. Если у вас нет достаточного количества одноразовой посуды из перерабатываемых материалов — возьмите банки для смузи под напитки, которые, кстати, вы сможете использовать затем и для транспортировки остатков еды.

Как организовать вечеринку в стиле zero-waste

Забудьте о традиционных декорациях. Ради Бога, никаких воздушных шаров! Вместо этого сделайте баннер или используйте гирлянды (из лампочек или бумаги), чтобы создать праздничную атмосферу. Купите несколько недорогих вазонов под цветы и поставьте в них нежные суккуленты. Такая композиция украсит собой обеденный стол и может затем стать частью декора вашего дома.

суккуленты фото

Продумайте здоровое экоменю. Купите овощи и фрукты на рынке домашних продуктов и не забудьте взять специальную тканевую сумку с собой, чтобы вам было в чём принести их домой. Фруктовые и овощные нарезки можно переносить в стеклянных герметичных контейнерах, если вы планируете выездной пикник или барбекю за городом. Приготовьте домашние крекеры или закажите в ближайшем недорогом ресторанчике простые хрустящие закуски. Берите напитки в стеклянных бутылках и откажитесь от пластиковых трубочек.

Не будьте слишком строги к себе. Если в конце вечеринки что-то всё же пришлось выбросить в мусорное ведро — не корите себя! Воспринимайте эту инициативу не как цель ради цели, а как повод изменить своё отношение к проблеме переработки отходов и привлечь к этому других людей.

Источник: anywellmag.com

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