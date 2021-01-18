Как отбелить тюль быстро и без специальных порошков? Все необходимое есть у вас на кухне

Решили постирать тюль? Не спешите бежать в магазин за порошками, ведь сделать тюль белоснежным можно и без специальных средств. Тем более, что даже дорогие отбеливатели не всегда справляются с этой задачей.

Чтобы отбелить тюль быстро, понадобятся простые продукты, которые есть в каждом доме. Подготовьте соль и уксус.

Как отбелить тюль быстро?

Первый этап. В таз налейте теплой воды. Добавьте 6 столовых ложек обычной поваренной соли и размешайте, чтобы соль растворилась. Поместите тюль так, чтобы вода полностью покрыла ткань. Оставьте на 5-10 минут. Затем нужно слить воду и хорошо прополоскать тюль.

Соль смягчит воду и уберет желтизну.

Как отбелить тюль быстро и без специальных порошков?

Второй этап. В таз снова наберите теплую воду, добавьте 2 столовых ложки уксуса. Замочите тюль и оставьте на 10 минут. После этого тюль нужно несколько раз прополоскать в чистой воде, а потом развесить. Если любите цветочные ароматы, то можно еще раз прополоскать тюль с добавлением ополаскивателя или кондиционера (это не обязательно).

Вот так просто и быстро можно отбелить тюль в домашних условиях. От желтизны и серости не останется ни следа, а главное это эффективный и недорогой способ сделать тюль белоснежным и свежим.

Простой и быстрый способ отбелить тюль без порошков

Источник: 1 Минута