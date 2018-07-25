Как отдохнуть и потратить минимум денег

Актуальный вопрос в период отпусков «Как отдохнуть без затрат». Без затрат, конечно, не получится, но минимизировать эти затраты и хорошо сэкономить можно.

Хотите поехать летом на море, а денег мало. Не стоит отчаиваться! Нужно хорошо спланировать отдых.

Если ваш бюджет не рассчитан на заграничные курорты, к тому же нет загранпаспорта, тогда отдыхать можно только на родине. Часто можно услышать, что отдых в Турции или Египте дешевле отдыха в Украине, но это не совсем так. Для того, чтобы отдохнуть семье из трех человек на заморских курортах, нужно потратить минимум 1000 у.е., а еще нужно сделать паспорта. А для отдыха в Украине вам понадобится в два раза меньше денег. Конечно, можно потратить и больше, но это зависит уже от вас самих и ваших пожеланий.

Как экономить на отдыхе

Вначале нужно провести разведку. Включаете интернет и смотрите, какие цены на курортах. После того как выбрали курорт, снова надо идти в разведку, но уже изучить цены на жилье на конкретном курорте. Узнать цены можно запросто на портале посуточной аренды Vlasne.ua. Учтите, что жилье в центре города всегда дороже. Если квартира в центральном районе стоит, к примеру, 800 грн., то отдаляясь от него, цена будет снижаться и уже на окраине города аналогичная квартира будет в пределах 300 грн. Скажем, хотите снять квартиру посуточно в Одессе возле моря, то учтите, что цена захудалой комнатушки рядом с морем будет равна цене хорошей квартиры в районе более отдаленном от пляжа.

Элитные районы также предлагают жилье дороже, чем менее престижные районы города. Так что расположение квартиры может сэкономить вам некую сумму денег. Пусть вам придется потратить немного времени, чтобы добраться до места отдыха, но куда вам торопиться, у вас отпуск и не нужно бежать на работу, можно и прогуляться.

Еще можно экономить на посредниках. Некоторые предпочитают обращаться к риэлторам для поиска жилья, так как считают что так надежнее, но посредник это не гарантия безопасности и удачной аренды. На портале Vlasne.ua сможете снять квартиру у хозяина абсолютно безопасно, так как портал предлагает подобную услугу. На сайте размещают свои предложения только проверенные владельцы квартир.

Когда вы бронируете через сайт, то деньги блокируются и ни одна из сторон не может ими воспользоваться до заселения, при этом заселение должно быть без проблем. Так что аренда без посредников может быть безопасной, к тому же, экономите деньги, так как не платите комиссию риэлторам.

Также удешевить свой отдых можно сэкономив на питании. Это совершенно не значит, что нужно голодать или питаться некачественной едой, можно готовить самому. Если снимаете квартиру посуточно, а не номер в отеле, то у вас будет своя кухня, полностью оборудованная. Готовить домашнюю еду гораздо дешевле, чем питаться в ресторанах, где дорого и не всегда безопасно.

С помощью хорошего и предварительно продуманного плана, а также Vlasne.ua, можно организовать хороший и недорогой отдых.

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