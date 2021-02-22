Как отличить настоящее сливочное масло от подделки невооруженным глазом?
Один из ходовых товаров — это сливочное масло. Его используют для бутербродов, для выпечки, и вообще в разных целях. Это продукт, который есть практически в каждом холодильнике. И ценники на данных продукт довольно разные.
В этой статье мы научим вас выбирать правильное, натуральное сливочное масло, которое не будет провоцировать пищевых расстройств, станет идеальным ингредиентом как для выпечки, так и для приготовления других блюд.
Установленные требования к натуральному масла
Как отличить натуральное масло от искусственного
Есть такое понятие как ГОСТ (ДСТУ — укр) — это государственные стандарт, который установлен к конкретным продуктам. Стандарт регулирует количество потенциально опасных компонентов, и делает продукт безопасным. Однако, как ни крути, выполнение этих стандартов уже давно научились обходить.
Тем не менее, требования существуют такие:
- настоящее сливочное масло должно содержать цельное молоко и сливки;
- не допускается добавление вкусовых и ароматических добавок;
- нельзя добавлять консерванты;
- обязательное наличие только молочного жира;
- на этикетке должен указываться номер ГОСТ.
Чтобы уменьшить цену сливочного масла, производители идут на хитрость и добавляют растительный жир. Это не возбраняется делать, но это уже продукт не является сливочным маслом и это нужно указывать на этикетке.
Как в домашних условиях можно проверить качество сливочного продукта?
Сливочное масло
Проверяете запах. Он должен быть нежным и молочным. Резкие и кислые запахи имеют те продукты, в которых небольшое количество молочного жира.
Потрогайте его. Масло должно иметь нежную текстуру и желтоватый цвет.
Внимательно посмотрите на него. Яркость цвета говорит о наличии красителей.
Если вы заморозили масло, и оно крошится — это плохое масло.
Еще один важный показатель — натуральное масло растворится в горячей воде однородной пятном, а некачественный продукт образует комочки.
Источник: 1 Минута