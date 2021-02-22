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Как отличить настоящее сливочное масло от подделки невооруженным глазом?

Как отличить настоящее сливочное масло от подделки невооруженным глазом?

Один из ходовых товаров — это сливочное масло. Его используют для бутербродов, для выпечки, и вообще в разных целях. Это продукт, который есть практически в каждом холодильнике. И ценники на данных продукт довольно разные.

В этой статье мы научим вас выбирать правильное, натуральное сливочное масло, которое не будет провоцировать пищевых расстройств, станет идеальным ингредиентом как для выпечки, так и для приготовления других блюд.

Установленные требования к натуральному масла

Как отличить настоящее сливочное масло от подделки невооруженным глазом? Как отличить натуральное масло от искусственного

Есть такое понятие как ГОСТ (ДСТУ — укр) — это государственные стандарт, который установлен к конкретным продуктам. Стандарт регулирует количество потенциально опасных компонентов, и делает продукт безопасным. Однако, как ни крути, выполнение этих стандартов уже давно научились обходить.

Тем не менее, требования существуют такие:

  • настоящее сливочное масло должно содержать цельное молоко и сливки;
  • не допускается добавление вкусовых и ароматических добавок;
  • нельзя добавлять консерванты;
  • обязательное наличие только молочного жира;
  • на этикетке должен указываться номер ГОСТ.

Чтобы уменьшить цену сливочного масла, производители идут на хитрость и добавляют растительный жир. Это не возбраняется делать, но это уже продукт не является сливочным маслом и это нужно указывать на этикетке.

Как в домашних условиях можно проверить качество сливочного продукта?

Как отличить настоящее сливочное масло от подделки невооруженным глазом? Сливочное масло

Проверяете запах. Он должен быть нежным и молочным. Резкие и кислые запахи имеют те продукты, в которых небольшое количество молочного жира.

Потрогайте его. Масло должно иметь нежную текстуру и желтоватый цвет.

Внимательно посмотрите на него. Яркость цвета говорит о наличии красителей.

Если вы заморозили масло, и оно крошится — это плохое масло.

Еще один важный показатель — натуральное масло растворится в горячей воде однородной пятном, а некачественный продукт образует комочки.

Источник: 1 Минута

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