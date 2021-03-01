Как Потап поддержал Настю Каменских после смерти отца? Эксклюзивные подробности

Потап впервые рассказал о состоянии Насти Каменских после смерти отца

Потап не отходил от любимой ни на минуту, чтобы поддержать ее и не оставлять со своим горем наедине.

Потап изменил стиль

"Это очень неприятный момент, но отец Насти был таким веселым, искренним и светлым человеком, что мы с девушками, с мамой Насти и с Настей самой пытались вспоминать его всегда веселым. О том, какой он классный, и моя задача была — вывести женщин из этого "эмоционального штопора",

— рассказывает Алексей Потапенко.

Рэпер утверждает, что общее горе объединило семью еще больше.

"Мы даже не думаем, что он (отец Насти) ушел куда-то далеко. Он мысленно всегда с нами",

— рассказывает Алексей Потапенко в интервью шоу "Жизнь известных людей" на телеканале 1+1.

Родители Насти Каменских

Настя Каменских с мамой - кадр с клипа на песню "Почуття"

После трагической потери, мама Насти вместе с мамой Потапа поехала в Египет изменить обстановку и расслабиться.

Также Потап рассказал, что как глава семьи взял на себя многие вопросы, чтобы разгрузить жену от этих проблем. И авторитет у него довольно серьезный.

"Я очень серьезный. Я прямо мужчина-мужчина. Я могу поставить на место в одну секунду. Я не подкаблучник. Но я ценю ее мнение, я хочу ей нравится, и хочу быть таким, чтобы она мной гордилась",

— делится Алексей Потапенко.

Как Потап поддержал жену после смерти ее отца и по кому скучает Маша Ефросинина — Король Вечеринок

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Источник: 1 Минута