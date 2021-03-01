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Как Потап поддержал Настю Каменских после смерти отца? Эксклюзивные подробности

Как Потап поддержал Настю Каменских после смерти отца? Эксклюзивные подробности

Потап не отходил от любимой ни на минуту, чтобы поддержать ее и не оставлять со своим горем наедине.

Потап впервые рассказал о состоянии Насти Каменских после смерти отца

Как Потап поддержал Настю Каменских после смерти отца? Эксклюзивные подробности Потап изменил стиль

"Это очень неприятный момент, но отец Насти был таким веселым, искренним и светлым человеком, что мы с девушками, с мамой Насти и с Настей самой пытались вспоминать его всегда веселым. О том, какой он классный, и моя задача была — вывести женщин из этого "эмоционального штопора",

— рассказывает Алексей Потапенко.

Рэпер утверждает, что общее горе объединило семью еще больше.

"Мы даже не думаем, что он (отец Насти) ушел куда-то далеко. Он мысленно всегда с нами",

— рассказывает Алексей Потапенко в интервью шоу "Жизнь известных людей" на телеканале 1+1.

Как Потап поддержал Настю Каменских после смерти отца? Эксклюзивные подробности Родители Насти Каменских

Как Потап поддержал Настю Каменских после смерти отца? Эксклюзивные подробности Настя Каменских с мамой - кадр с клипа на песню "Почуття"

После трагической потери, мама Насти вместе с мамой Потапа поехала в Египет изменить обстановку и расслабиться.

Также Потап рассказал, что как глава семьи взял на себя многие вопросы, чтобы разгрузить жену от этих проблем. И авторитет у него довольно серьезный.

"Я очень серьезный. Я прямо мужчина-мужчина. Я могу поставить на место в одну секунду. Я не подкаблучник. Но я ценю ее мнение, я хочу ей нравится, и хочу быть таким, чтобы она мной гордилась",

— делится Алексей Потапенко.

Как Потап поддержал жену после смерти ее отца и по кому скучает Маша Ефросинина — Король Вечеринок

Полная версия видео доступна здесь.

Источник: 1 Минута

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