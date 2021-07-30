Как поздравить друга, если вы живете в разных городах

В наше время дружить на расстоянии стало намного проще, чем это было раньше, поэтому, даже если вы с другом оказались в разных городах, вы все равно можете поддерживать теплые отношения. И если у него скоро день рождения, то почему бы не удивить его и не поздравить с этим радостным событием? А о тех вариантах, как именно это можно сделать, мы расскажем вам в данной статье.

Отправить подарок курьером

Сейчас службы доставки есть фактически во всех городах Украины, поэтому, вы вполне можете заказать небольшой презент для друга или подруги, которые в этот же день доставит курьер. Отличным решением будет выбрать авторский торт, шарики, цветы или оригинальные букеты и все это вместе или же что-то одно отправить виновнику торжества. Можете быть уверены, вашему приятелю будет приятно получить пусть и небольшой презент в свой день рождения и знать, что вы тоже празднуете с ним этот день.

Доставка почтой

Еще один хороший способ поздравить человека на расстоянии - это отправить ему подарок почтой. И если когда-то такие посылки могли идти неделю, а то и дольше, то сейчас ее доставляют в течении одного-двух дней. Причем вы можете собрать посылку и самостоятельно ее отправить, а можете и заказать что-то в интернет магазине. Расходы на пересылку, конечно же, стоит взять на себя, и если вы не уверены в том, что посылку отправят в этот же день, то лучше взять небольшой запас по времени и отправить презент за пару дней до торжества.

Электронный сертификат

Если вы хотите по настоящему удивить своего знакомого, то советуем вам приобрести для него электронный сертификат от Onecard. Вы выбираете номинал такой карты и указываете, что она необходима в электронном варианте и ваш друг получит ее прямо на емейл! Таким образом, вы сумеете вручить ему действительно оригинальный и в тоже время практичный презент даже не выходя из дома. А учитывая тот факт, что партнеры Onecard есть фактически во всех городах нашей страны, то у вашего приятеля будет действительно широкий выбор и возможность выбрать для себя подарок своей мечты.

Онлайн поздравление

Каждый из нас хоть раз в жизни слышал выражение, что “главное не подарок, а внимание”. И это действительно так, ведь если вы с приятелем находитесь в разных городах, а то и в разных странах, то прежде всего ему будет приятно получить от вас поздравление с именинами. Советуем вам подойти к этому вопросу креативно и не ограничиваться банальным стишком или парой фраз в мессенджере, а лучше сделать что-то более оригинальное: сделать видео-открытку, записать смешное поздравление на камеру, создать оригинальный коллаж из ваших совместных фотографий, сделать эмодзи или стикеры с изображением вашего друга и так далее. Поверьте, вы не потратите много времени на подготовку подобных знаков внимания, но вашему знакомому точно будет приятно их получить.

И помните, что по настоящему крепкую дружбу не разрушит никакое расстояние! Главное помнить о своих друзьях, как можно чаще писать и созваниваться с ними и, конечно же, поздравлять друг друга с важными праздничными событиями!

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