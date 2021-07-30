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Как поздравить друга, если вы живете в разных городах

В наше время дружить на расстоянии стало намного проще, чем это было раньше, поэтому, даже если вы с другом оказались в разных городах, вы все равно можете поддерживать теплые отношения. И если у него скоро день рождения, то почему бы не удивить его и не поздравить с этим радостным событием? А о тех вариантах, как именно это можно сделать, мы расскажем вам в данной статье.

Как поздравить друга, если вы живете в разных городах

Отправить подарок курьером

Сейчас службы доставки есть фактически во всех городах Украины, поэтому, вы вполне можете заказать небольшой презент для друга или подруги, которые в этот же день доставит курьер. Отличным решением будет выбрать авторский торт, шарики, цветы или оригинальные букеты и все это вместе или же что-то одно отправить виновнику торжества. Можете быть уверены, вашему приятелю будет приятно получить пусть и небольшой презент в свой день рождения и знать, что вы тоже празднуете с ним этот день.

Доставка почтой

Еще один хороший способ поздравить человека на расстоянии - это отправить ему подарок почтой. И если когда-то такие посылки могли идти неделю, а то и дольше, то сейчас ее доставляют в течении одного-двух дней. Причем вы можете собрать посылку и самостоятельно ее отправить, а можете и заказать что-то в интернет магазине. Расходы на пересылку, конечно же, стоит взять на себя, и если вы не уверены в том, что посылку отправят в этот же день, то лучше взять небольшой запас по времени и отправить презент за пару дней до торжества.

Электронный сертификат

Как поздравить друга, если вы живете в разных городах

Если вы хотите по настоящему удивить своего знакомого, то советуем вам приобрести для него электронный сертификат от Onecard. Вы выбираете номинал такой карты и указываете, что она необходима в электронном варианте и ваш друг получит ее прямо на емейл! Таким образом, вы сумеете вручить ему действительно оригинальный и в тоже время практичный презент даже не выходя из дома. А учитывая тот факт, что партнеры Onecard есть фактически во всех городах нашей страны, то у вашего приятеля будет действительно широкий выбор и возможность выбрать для себя подарок своей мечты.

Онлайн поздравление

Каждый из нас хоть раз в жизни слышал выражение, что “главное не подарок, а внимание”. И это действительно так, ведь если вы с приятелем находитесь в разных городах, а то и в разных странах, то прежде всего ему будет приятно получить от вас поздравление с именинами. Советуем вам подойти к этому вопросу креативно и не ограничиваться банальным стишком или парой фраз в мессенджере, а лучше сделать что-то более оригинальное: сделать видео-открытку, записать смешное поздравление на камеру, создать оригинальный коллаж из ваших совместных фотографий, сделать эмодзи или стикеры с изображением вашего друга и так далее. Поверьте, вы не потратите много времени на подготовку подобных знаков внимания, но вашему знакомому точно будет приятно их получить.

И помните, что по настоящему крепкую дружбу не разрушит никакое расстояние! Главное помнить о своих друзьях, как можно чаще писать и созваниваться с ними и, конечно же, поздравлять друг друга с важными праздничными событиями!

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