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19.01.2021 22:14
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Как правильно готовить макароны по-флотски: вот это по-настоящему и очень вкусно. Традиционный рецепт

Как правильно готовить макароны по-флотски: вот это по-настоящему и очень вкусно. Традиционный рецепт

Ингредиенты для блюда:

  • 250 г свинины
  • 400 г говядины
  • 300 г лука
  • 60 г сливочного масла
  • 4 ст. л. растительного масла
  • соль, перец по вкусу
  • 150 мл бульона
  • 450 г макарон из твердых сортов пшеницы

Как правильно готовить макароны по-флотски?

Как правильно готовить макароны по-флотски: вот это по-настоящему и очень вкусно. Традиционный рецепт Макароны по-флотски: традиционный рецепт

Мясо порезать кусочками, сложить в кастрюлю и залить кипятком. Добавить соль, лавровый лист и отварить говядину и свинину в течение часа (примерно) на медленном огне. После этого остудить мясо в бульоне, а потом пропустить через мясорубку.

Репчатый лук нарезать кубиками, обжарить на растительном и сливочном масле до золотистого цвета. Затем к луку добавить отварное мясо, перемешать. Влить бульон и снова перемешать.  Через 5-7 минут можно поперчить и посолить, если нужно. Еще через 2 минуты – добавить макароны.

Макароны нужно заранее отварить в подсоленной воде до готовности, главное не переварить их.

Макароны по-флотски хорошо перемешать, накрыть крышкой. Выключить огонь.

Ароматное, вкусно и сытное блюдо готово!

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута

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