Как правильно готовить макароны по-флотски: вот это по-настоящему и очень вкусно. Традиционный рецепт

Ингредиенты для блюда:

250 г свинины

400 г говядины

300 г лука

60 г сливочного масла

4 ст. л. растительного масла

соль, перец по вкусу

150 мл бульона

450 г макарон из твердых сортов пшеницы

Как правильно готовить макароны по-флотски?

Макароны по-флотски: традиционный рецепт

Мясо порезать кусочками, сложить в кастрюлю и залить кипятком. Добавить соль, лавровый лист и отварить говядину и свинину в течение часа (примерно) на медленном огне. После этого остудить мясо в бульоне, а потом пропустить через мясорубку.

Репчатый лук нарезать кубиками, обжарить на растительном и сливочном масле до золотистого цвета. Затем к луку добавить отварное мясо, перемешать. Влить бульон и снова перемешать. Через 5-7 минут можно поперчить и посолить, если нужно. Еще через 2 минуты – добавить макароны.

Макароны нужно заранее отварить в подсоленной воде до готовности, главное не переварить их.

Макароны по-флотски хорошо перемешать, накрыть крышкой. Выключить огонь.

Ароматное, вкусно и сытное блюдо готово!

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута