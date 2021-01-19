Как правильно готовить макароны по-флотски: вот это по-настоящему и очень вкусно. Традиционный рецепт
Ингредиенты для блюда:
- 250 г свинины
- 400 г говядины
- 300 г лука
- 60 г сливочного масла
- 4 ст. л. растительного масла
- соль, перец по вкусу
- 150 мл бульона
- 450 г макарон из твердых сортов пшеницы
Как правильно готовить макароны по-флотски?
Макароны по-флотски: традиционный рецепт
Мясо порезать кусочками, сложить в кастрюлю и залить кипятком. Добавить соль, лавровый лист и отварить говядину и свинину в течение часа (примерно) на медленном огне. После этого остудить мясо в бульоне, а потом пропустить через мясорубку.
Репчатый лук нарезать кубиками, обжарить на растительном и сливочном масле до золотистого цвета. Затем к луку добавить отварное мясо, перемешать. Влить бульон и снова перемешать. Через 5-7 минут можно поперчить и посолить, если нужно. Еще через 2 минуты – добавить макароны.
Макароны нужно заранее отварить в подсоленной воде до готовности, главное не переварить их.
Макароны по-флотски хорошо перемешать, накрыть крышкой. Выключить огонь.
Ароматное, вкусно и сытное блюдо готово!
Приятного аппетита!
Источник: 1 Минута