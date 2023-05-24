Как правильно сочетать украшения

Любой образ должен быть гармоничным — в этом случае получится выглядеть хорошо, не вызывая изумленных взглядов. Элементами, красиво дополняющими одежду, считаются украшения. С их помощью можно грамотно завершить повседневный, праздничный и даже торжественный образ. Но достичь поставленных целей получается только при соблюдении определенных правил.

Сочетание металлов

У дизайнеров нет единого мнения о том, можно ли сочетать разные металлы в одном образе. Креативные стилисты уверены, что это не только допускается, но и позволяет оригинально выделиться, подчеркнув хороший вкус. Важно учитывать несколько нюансов:

Придерживаться единого стиля. Идеально, если удается купить кольца, браслеты или цепи из одной ювелирной коллекции (визуально идентичные, они изготавливаются из разных металлов). Но это вовсе необязательно, достаточно следить, чтобы дизайн украшений был похожим.

Знать меру в комбинациях. Если в одном образе уже использовано сочетание нескольких принтов, не стоит выбирать украшения из разных металлов. Это не сделает его красивым и гармоничным, а только усложнит.

Правильно расставлять акценты. Сочетая украшения, важно выбрать основной металл. Если массивное изделие изготовлено из серебра, допускается еще небольшая драгоценность из золота и наоборот.

Использовать многослойность. Несколько браслетов, цепочек и колец — отличное решение на каждый день или для торжественного выхода. В таком случае красиво смотрятся украшения из разных металлов.

Есть еще одно универсальное правило для грамотного сочетания драгоценностей: изделия не должны перетягивать внимание друг у друга.

Как комбинировать кольца и браслеты

Наряду с сережками эти ювелирные изделия очень популярны — вопрос об их правильном сочетании возникает часто. По аналогии с ограничениями для верхней части (никогда не надевать одновременно колье, серьги и брошь), есть ограничения и для области запястья. Их немного, но важно помнить, что кольцо, браслет и часы в одном образе — это табу. Исключением может быть ситуация, когда ободки на руках многослойные. Откровенным безвкусием рискует прославиться и тот, кто носит много колец и одновременно браслет. Здесь действует очень простое правило: нельзя собирать в одной части тела все украшения. Нужно уделять внимание и размеру драгоценностей в области запястья. Выбирая массивный браслет, лучше дополнить его узким кольцом без камней и наоборот.

Сочетание украшений между собой

Оттенок, металл, размер и стиль — ключевые характеристики любого украшения. Но ориентироваться только на эти параметры для создания гармоничного образа недостаточно. Нужно учитывать еще несколько нюансов:

Эксклюзивные украшения не стоит сочетать с другими драгоценностями.

Одновременное ношение брошей и колье недопустимо.

Лучше не надевать больше трех украшений одновременно.

Правильное сочетание видов и расцветок камней — один из главных признаков хорошего вкуса. Например, бриллианты не терпят конкуренции, а красные вставки не должны дополняться элементами других оттенков.

Выбирая украшения нужно обязательно учитывать возраст и социальный статус человека. Например, девушку не украсит массивная золотая цепь — лучше выбрать миниатюрное элегантное украшение с небольшим бриллиантом или сочетанием из нескольких некрупных камней. Даме в возрасте будет не к лицу дешевая и громоздкая бижутерия — оптимально выбирать изделия из драгоценных металлов с крупными камнями (не менее 8 мм в диаметре).

Красиво сочетать украшения — непростое, но интересное занятие, тем более что информации от модных дизайнеров и стилистов довольно много. Чтобы образ не получился безвкусным или вызывающим, можно начинать с простейших комбинаций, постепенно усложняя задачу.