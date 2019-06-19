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Как правильно варить макароны, чтоб они не слипались

Как правильно варить макароны, чтоб они не слипались

Как варить макароны? Этот простой, на первый взгляд, вопрос часто ставит в тупик начинающих хозяек. Ведь часто вместо вкусных и аппетитных спагетти, рожек, лапши или вермишели в тарелке оказывается сплошной несъедобный комок теста. Читайте наши лайфхаки о приготовлении макарон и наслаждайтесь результатом.

Макароны считаются простым для приготовления полуфабрикатом. Но на деле бывают довольно своенравными. Чтобы сварить их правильно, и они в процессе приготовления не слиплись, важно знать несколько маленьких секретов.

Многие хозяйки, чтобы макароны не слипались, промывают их проточной водой. Но вот подавать на стол такие промытые макароны не получится, потому что они будут холодными. Этот метод подходит только в том случае, если вы собираетесь что-то готовить из отварных макарон или же обжаривать их на сковороде.

Перед тем как варить макароны, подготовьте все продукты:      

  • 300 г макарон,
  • 1 ст. ложка сливочного масла,
  • 3 л воды,
  • 1 ст. ложка соли.

Как правильно варить макароны:

  1. Кастрюлю лучше выбирать с широким дном и высокими стенками – так макаронам будет где плавать, а у воды будет меньше шансов сбежать. Главное правило: макароны варятся в большом количестве воды, поэтому не бойтесь налить жидкости больше, чем указано в рецепте.
  2. Поставьте кастрюлю с водой на сильный огонь и доведите ее до кипения. Посолите кипящую воду. Будьте готовы к бурному шипению воды от соли.
  3. Забросьте макароны в кипящую воду, перемешайте, дождитесь закипания и немного убавьте огонь. Крышкой не накрывайте. Макароны следует активно перемешивать, пока они не закипят, чтобы препятствовать их слипанию друг к другу и ко дну кастрюли.
  4. После того, как вода закипела, засекайте 3-4 минуты для тонкой вермишели и 5-6 минут для более толстых мучных изделий. Готовность макарон можно проверить, если попытаться сжать выловленные макаронины. Как только они становятся упругими – макароны готовы.
  5. Слейте воду из кастрюли в дуршлаг и отцедите макароны, хорошенько стряхнув их в дуршлаге. Затем верните их в кастрюлю, добавьте сливочное масло и снова встряхните, теперь уже в кастрюле, чтобы масло перемешалось, и макароны не слиплись.
  6. Далее можно раскладывать готовые макароны по тарелкам или же использовать их для приготовления салатов, запеканок и других блюд.

Приятного аппетита!

Источник: www.segodnya.ua

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